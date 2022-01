Ángela Torres habló sobre la adicción que no logra superar: “No se envicien como yo”

Ángela Torres (23) habló abiertamente de su “nueva” adicción a los cigarrillos electrónicos en las redes sociales. La hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres contó a través de las stories de Instagram que “descubrió” recientemente estos dispositivos en un viaje a Estados Unidos, pero alertó que no podía parar de fumar.

La actriz y cantante está por estos días en Miami, en donde trabaja en su nuevo disco y reveló una nueva práctica que adquirió, pero también alertó a sus fanáticos para que no caigan en ella. En Instagram, Ángela suma más de 2,7 millones de seguidores, es por eso por lo que intenta mantenerse en contacto con ellos y revela su día a día en esa ciudad de Florida.

Angela Torres contó que tiene una "nueva" adicción Instagram Angela Torres

“No caigan, es una trampa”, dijo la actriz en la secuencia de un video que subió a las stories de esa red social mientras miraba fijamente a la cámara. En ese sentido aconsejó a sus fanáticos para que eviten entrar a ese circulo vicioso con estos dispositivos. “Nunca pensé que iba a ser una persona que a las tres de la mañana iba a estar fumando, ni tampoco pensé que iba a ser esa persona que se levanta a las diez de la mañana y fuma. Y, por esto, me está pasando”, expresó mientras señalaba insistentemente el cigarrillo.

Por este motivo, la joven le mandó un mensaje a las personas que descubren este tipo de vapeo. “¡No se envicien como yo con estas mier…”, les aconsejó.

Ángela Torres habló sin filtro sobre su adicción a la nicotina

En un último video explicó que se trata de un aparato electrónico y no de un cigarrillo tradicional. “El otro día subí un video hablando de esta mierd… deliciosa y después mi novio me contó que estaban subiendo en las redes cosas muy borders, pero es un puchito electrónico de nicotina con sabores a frutas y demás”, extendió. “No es que soy adicta hace un montón, sino que vine a Miami, los probé y me gustan mucho. Solo eso”, añadió entre risas.

Ángela Torres les dejó un mensaje a sus seguidores en las redes sociales ALFIERI MAURO

Qué son los cigarrillos electrónicos

Los cigarrillos electrónicos o vapeo son un dispositivo que produce un aerosol que se aspira y simula el acto de fumar, según se indica en la página del Ministerio de Salud de la Argentina.

Estos dispositivos están constituidos por 3 elementos: una batería, un atomizador y un cartucho. El líquido de los cartuchos no contiene tabaco, pero sí nicotina en dosis variables (hasta 54 mg/ml o más) y también muchas sustancias como propilenglicol, glicerina vegetal, saborizantes, aromatizantes y otros. Las diferencias en el voltaje de las baterías y los sistemas de circuitos para calentar la solución y transformarla en un aerosol pueden contribuir a la formación de sustancias tóxicas en las emisiones.

Además, se destaca que los cigarrillos electrónicos no son inofensivos, ya que emiten aerosol y no vapor de agua. El aerosol, indican, contiene numerosas sustancias tóxicas y cancerígenas, además de nicotina, lo que mantiene la adicción. Aún cuando el tanque está rotulado como libre de nicotina, puede contenerla.