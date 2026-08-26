Cande Tinelli publicó un mensaje para Tini Stoessel tras el escándalo con su papá: qué dice el texto completo

Los rumores sobre un supuesto quiebre entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro, comenzaron a tomar fuerza en los últimos días, luego de que en LAM (América TV) se hablara de un distanciamiento entre ambos. Según trascendió y pudo confirmar LA NACION, la cantante renunció hace tres meses a la representación artística de su padre por un conflicto económico: él se habría quedado con todas sus ganancias desde hace quince años. En medio de esto, Candelaria Tinelli realizó una publicación que podría estar vinculada con la situación y generó repercusión en redes sociales.

La publicación de Cande Tinelli en medio del escándalo entre Tini Stoessel y su papá (Captura: Instagram @candelariatinelli)

A través de sus historias de Instagram, Cande Tinelli compartió una imagen de un paisaje iluminado por el sol junto a una frase enigmática: “Judas dio el beso”. Luego sumó: “Justicia divina” y expresó: “Amo mucho la sabiduría del universo y su karma”. Si bien no mencionó directamente a Tini Stoessel ni a Alejandro, el mensaje fue interpretado como una posible referencia al conflicto familiar que trascendió públicamente.

Asimismo, aclaró: “La amo a ella literal , pero este tema me hizo mal a mi y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos, me da paz que las cosas salgan a la luz”.

Este mensaje de Cande tiene que ver con una situación que se remonta a 2024, cuando Tini lanzó Un mechón de pelo, un disco en el que habló de distintos conflictos personales y familiares. Uno de los temas más comentados fue “Ángel”, donde la cantante recordó la disputa que mantuvieron Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli durante la época de Patito Feo, que terminó en un juicio a favor del conductor. En la canción, Tini Stoessel apuntó contra Tinelli, a quien llamó “Judas”, y relató cómo vivió las consecuencias de aquella pelea.

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