Canta Conmigo Ahora: eligió un tema de Karina la Princesita y la dedicatoria hizo estallar a todo el jurado

La noche de Canta conmigo ahora (eltrece) comenzó con mucha polémica luego de que la primera participante, parada firme frente a los 100 jurados, diera un duro mensaje que provocó un revuelo en el estudio. Ante la mirada sorprendida de Marcelo Tinelli y mientras los jueces intentaban componerse, entonó una canción de Karina “la Princesita” Tejeda.

Canta Conmigo Ahora: eligió un tema de Karina y la dedicatoria hizo estallar a todo el jurado

Ana Laura, una joven productora de radio y televisión, se sumó a la gran cantidad de personas que se animaron a compartir su talento con millones de argentinos. Apasionada por la música desde su infancia, admitió que no sabe de quién lo heredó ya que en su familia no hay nadie que tenga los mismos dones o intereses que ella. Sin embargo, aseguró que eso no fue un impedimento para seguir sus sueños. Tanto es así, que aparte de su trabajo oficial, formó su propia banda de cumbia.

Fiel a ese género que tanto disfruta, decidió presentarse con un clásico en cualquier fiesta o evento: “Fuera” de Karina la Princesita. “Estoy muy feliz de estar adelante de todos ustedes cantando”, manifestó, segundos antes de empezar su audición. Y, desafiante, agregó: “Antes de interpretar esta canción se la voy a dedicar a todos los hombres mentirosos”.

La participante de Canta conmigo ahora envió un duro mensaje a los hombres del jurado

El efecto fue inmediato y el estudio se vio invadido por el griterío de los 100 integrantes del jurado, quienes se dividieron entre los que acusaban a alguien y los que exclamaban en un intento de defenderse. “Upa, háganse cargo”, expresó a la cámara Marcelo Tinelli y se apresuró a destacar que nunca había escuchado a todos los presentes tan conmocionados.

El bullicio se transformó rápidamente en silencio cuando las luces se apagaron, a modo de indicación de que el show estaba a punto de comenzar. Y, en el momento en el que el clásico cumbiero empezó a resonar en el lugar y todos se dieron cuenta de qué canción se trataba, las miradas se fijaron en el Polaco, el exmarido de la autora de “Fuera”.

El ritmo movido y la energía con la que Ana Laura interpretó la pieza musical transformaron el humor y le dieron un toque de fiesta al ciclo, logrando así que una gran parte del panel pasara de rojo a amarillo a medida que los especialistas se paraban para bailar con ella. Pero, una vez terminado el tema, llegó lo que tantos esperaban: la devolución del actual novio de Barby Silenzi.

La participante de Canta conmigo ahora eligió "Fuera" de Karina la Princesita para su presentación

Con el micrófono en mano, Marcelo Tinelli fue directo hacia él y le dijo: “Su exmujer hizo este tema. No fue dedicado a usted”. Frente a su negativa, el estudio se llenó nuevamente de gritos a medida que sus colegas exclamaban que sí, seguramente la canción había sido escrita con él en mente.

“Así no se puede. Acá está el exmarido de Karina, que hizo este tema, y dice que no. Yo a usted no lo veo para nada mentiroso”, lo chicaneó el conductor. “Para nada mentiroso, yo creo que en la vida me han mentido y he mentido”, contestó y, con el fin de cambiar rápidamente la temática de la charla, agregó: “Me encantó como cantaste, los aplausos bien fuerte, la rompiste”.

Las miradas se fijaron en el Polaco, exmarido de Karina la Princesita

A eso le siguieron las carcajadas y, luego de que Tinelli pasara por algunos de los hombres del jurado para saber si se habían sentido identificados, finalmente llegó la definición de si Ana Laura seguiría o no en la competencia. Con 80 votos, la joven oriunda de Merlo no pudo superar a las tres participantes que estaban en el podio y debió abandonar la competencia.