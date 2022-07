El fuerte mensaje de Karina La Princesita y El Polaco a su hija por sus 15 años: “Nos salvaste la vida”

Karina La Princesita y El Polaco fueron una de las parejas más explosivas de la movida tropical. Sus carreras apenas comenzaban cuando se enamoraron y, fruto de su relación, nació Sol. Si bien su vínculo tuvo muchas idas y vueltas mediáticas, pareciera ser que, ahora, firmaron la paz. Ambos se reunieron para el programa del artista por la pantalla de América y se emocionaron al enviarle un saludo a su hija, que cumplió 15 años.

“¿Le mandamos un mensajito a Sol, en la víspera de su cumpleaños de quince?”, le propuso el conductor de El Polaco: un viaje inolvidable a su expareja. De inmediato, Karina -visiblemente emocionada- se refirió al gran momento que atraviesa al ver crecer a su hija y utilizó solo halagos para describirla.

La cantante aseguró que su hija le salvó la vida (Foto Instagram @kariprinceoficial)

“Todas las madres siempre dicen que sus hijos son los mejores del mundo, pero realmente pienso que Sol me salvó la vida. Yo soy una persona que desde que nací, mi vida fue muy dura. La música a mí me salvó, pero aún teniendo eso seguía totalmente depresiva y triste”, expresó la intérprete de “Con la misma moneda”. Totalmente conmovida, agregó: “A mi Sol me salvó la vida, se convirtió en mi ángel y en la personita que me hizo tener fuerzas cuando yo no tenía fuerzas ni para mí, y eso lo sabe ella”.

En esa misma línea, dijo que si bien su carrera es muy importante, su hija siempre será su prioridad.“Siento orgullo por la persona en que se convirtió. Más allá de su talento y de que es hermosa, es una nena con un corazón enorme”, expresó y aseguró que quien la conoce, queda fascinado por su madurez y personalidad. ”La amo con toda mi alma”, remarcó.

Sol cumple 15 años y sus padres se emocionaron al hablar de ella

Luego fue el turno de El Polaco de hablar sobre la mayor de sus tres hijas. En sintonía con Karina, contó que la llegada de Sol fue un gran cambio en su vida y que desde entonces sus prioridades fueron otras. “Fue el primer motivo para tener un rumbo, de cambiar mi forma de ser, mi forma de pensar. Acepto todas las cagad... que me mandé, pero fue la primera vez que dije ‘la vida no es todo llorar y tristeza’”, señaló.

Karina y el Polaco saludaron a su hija

Mientras la cantante seguía emocionada, él recordó que convertirse en padre a los 19 años fue un gran aprendizaje: “Puedo no ser tan bueno o puedo ser el mejor a veces, pero ella siempre es todo. La amo con todo mi corazón y fue mi primer bebé, mi primer amor. Siempre va a ser mi primera princesa, la que me hizo padre. Te amamos, hijita”, cerró.

Sol recibió los saludos de sus padres (Foto Instagram @elpolaco)

Para finalizar el emotivo momento, los artistas se mostraron muy conmovidos y se fundieron en un abrazo.

Sol celebra sus 15 años este 30 de julio. Desde hace más de un año padre, madre e hija se encargan de los preparativos del clásico festejo que realizan la mayoría de las adolescentes. Si bien el proceso fue mostrado por la cantante en redes sociales, no revelaron muchos detalles para resguardar la intimidad del momento.