Un participante de Canta Conmigo Ahora presentó un tema de Coti Sorokin y el músico tuvo una insólita reacción

El jueves por la noche, cuando el reloj marcó las 22.30 horas, en la pantalla de eltrece apareció una cara conocida. Con el tan escuchado “Buenas noches América”, Marcelo Tinelli le dio la bienvenida a la audiencia de su nuevo programa, Canta conmigo ahora. Sin muchas introducciones ni preámbulos necesarios, presentó a los primeros participantes y así dio inicio a una nueva edición de la competencia musical. Tras un par de presentaciones que no lograron conmover a los exigentes jurados, un joven se animó a entonar “Nada de esto fue un error” y obtuvo una inesperada respuesta de Coti Sorokin, quien ocupa uno de los 100 puestos del jurado.

Un participante de Canta Conmigo Ahora presentó un tema de Coti Sorokin

Luego de más de una década al frente de ShowMatch y de sus múltiples adaptaciones, Marcelo Tinelli se vio obligado a despedirse oficialmente de dicho formato con el gran final de La Academia. A ese cierre de capítulo le siguió una etapa de incertidumbre y muchas dudas sobre su regreso a la televisión pero, finalmente, el aclamado conductor volvió al canal que fue su hogar durante tantos años.

Esto lo hizo de la mano de una propuesta totalmente distinta. Con el fin de ofrecerle batalla al éxito rotundo de La Voz Argentina (Telefe), eltrece decidió adentrarse en el mundo de los concursos musicales y lo hizo con un programa de características nunca antes vistas en la grilla nacional.

Marcelo Tinelli está al frente de Canta conmigo ahora, el nuevo ciclo de eltrece Hernan Zenteno - LA NACION

Canta conmigo ahora tiene 100 jueces, algunos famosos y otros menos conocidos, pero todos pertenecientes a diversas áreas del ambiente musical. Entre los nombres más reconocidos están El Polaco, Baiano, Locho Loccissano -la revelación de El hotel de los famosos-, L-Gante, el Puma Rodríguez, Gladys “la Bomba Tucumana” y Cristian Castro. Cada uno de ellos debe pararse en su lugar y cantar junto al participante para demostrarle que votan a favor de que siga en la competencia.

Sin embargo, para poder avanzar, los competidores nuevos deben lograr destronar a aquellos que se encuentran en el podio de tres, en donde se ubican quienes reciben la mayor cantidad de votos. Los primeros cantantes de la edición del jueves no tuvieron tanta suerte y ninguno quedó. No obstante, uno de ellos obtuvo un reconocimiento muy especial: las palabras de agradecimiento de Coti Sorokin.

Daniel Romano, el participante de Canta conmigo ahora que homenajeó a Coti eltrece

Daniel Romano tiene 27 años y es oriundo de Don Torcuato, provincia de Buenos Aires. Aunque se dedica oficialmente a la pintura y a la refacción -oficio que aprendió de su padre más de una década atrás-, su verdadera pasión siempre fue la música. “Vengo a lucirme”, expresó con una sonrisa minutos antes de pararse frente a las cámaras.

Solo hicieron falta un par de notas para que tanto los presentes como aquellos que veían desde sus casas lograran identificar de qué canción se trataba. “Nada fue un error” de Coti es un tema muy popular y, por eso, fue cuestión de segundos que varios jueces se pararan a bailar. Uno de ellos fue el mismo Sorokin quien, junto a Candelaria “Lelé” Tinelli -su novia-, escucharon el resto de la presentación con una enorme sonrisa.

Coti Sorokin en Canta conmigo ahora eltrece

A pesar de no quedar en el concurso, Daniel se llevó a su casa el agradecimiento del autor original. “Espero que te haya gustado”, dijo al mismo tiempo que lo señalaba. “Me encantó. Me pare porque cantas mucho mejor que yo”, respondió el músico, divertido. Y, en un tono más serio, agregó: “Cantas divino, muy agradecido con este pequeño homenaje. Me da vergüenza, me encantó”. Con esas tiernas palabras se despidió del joven y se dispuso a escuchar con atención al próximo artista amateur.