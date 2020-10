Cantando 2020: Agustín "Cachete" Sierra festejó el puntaje de su "flamante novia" Crédito: Prensa LaFlia

21 de octubre de 2020 • 01:35

Después de que Carla del Huerto y Agustín Sierra revelaran que "se están conociendo", la intérprete volvió a salir al escenario de Cantando 2020 junto a su compañero, Jay Mammon. Por supuesto, el actor no pudo evitar referirse a la incipiente relación: "Los dos hablamos de Cachete todo el tiempo. Estoy odiando porque comen adelante de uno. El 'cantinder' está tremendo. Si salen a caminar juntos, puedo ir con ellos", bromeó. Luego, los dos brindaron su versión de la cortina de la telenovela Campeones de la vida, interpretada originalmente por Alejandro Lerner.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (8). "Me gustó. Jey tiene clima cuando canta, y eso no se aprende. Tenés mucho oído. Carla, te sentí medio insegura y los agudos no me gustaron mucho. No me gustaron los arreglos de ella, pero ustedes siempre lo logran. Igual salió bien".

Karina "La Princesita" (10), a su vez, agregó: "Lerner en la voz de Jey queda hermoso, me encanta. Y lo que hace Carla me gusta un montón. Me ha gustado demasiado".

El dueño del voto secreto durante esta ronda de homenaje a las telenovelas de Eltrece, Oscar Mediavilla, indicó: "Tienen impronta, cantan bien. Son aire fresco. Si todos los participantes tuvieran el nivel de ustedes y de Dan Breitman todo seria distinto. Cantan muy bien y este tema les quedó justo".

Por último, Moria Casán (10) agregó: "Carla está monísima. Cómo te cambia el rojo en la boca y el pelo recogido. Tiene una cara de lifting recién hecho. Parece que está por desmayarse. Relajá la cara y sonreí más. Esta pareja me gusta. Ella es extraordinaria. Adoré lo que hicieron. Hubo mucha pasión. Amo a Lerner y a sus canciones". Sierra, presente en el estudio, festejó el buen puntaje de Del Huerto y ella le retribuyó dedicándole una canción.

