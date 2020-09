Gladys la bomba tucumana no perdona a nadie. Crédito: Jorge Luengo

De la emoción a la ironía. Gala tras gala, Gladys la bomba tucumana se las rebusca para generar debate en las previas del Cantando 2020. Con un estilo frontal ("No hay que ser hipócrita, yo digo la verdad siempre caiga quien caiga"), pero más divertido que en años anteriores, la cantante "atendió" a las nuevas incorporaciones al programa.

Conocedor del terreno fértil al que apuntaba, ni bien entró Gladys a la pista, Ángel de Brito la consultó sobre las nuevas incorporaciones. En el caso de los hermanos Charlotte y Alexander Caniggia, la Bomba se divirtió imitándolos, en un registro bastante más cercano a la burla.

La cara le cambió cuando el conductor hizo referencia a Mica Viciconte, otra de las convocadas que ya comenzó con los ensayos. "Hay seres humanos que sin conocerlos ya no me caen bien, y después resulta que no estoy equivocada. Me cae mal, le hace mal a mi piel, se eriza. De mi boca jamás va a salir su nombre, y espero que ella, que es una 'estrella sideral', no necesite nunca nombrarme a mí. Ella es una 'reina' y no necesita nombrarme a mí que no soy nadie", respondió con ironía mientras a su espalda la foto de Viciconte ocupaba toda la pantalla gigante.

Mientras su hijo, Tyago Griffo, prefería mantenerse aparte (aunque su relación con Mica también terminó en cortocircuito), Gladys golpeó debajo del cinturón a la hora de referirse al novio de la mediática, Poroto Cubero: "¿El petisito? no es mi tipo, me la baja. Tiene muchas rayitas en la cara, yo que tengo 80 estoy divina, y él con treinta tiene la cara llena de marcas. Me gustan los hombres que tienen la voz gruesa, como 'Cachete' Sierra o Mediavilla".

Y ya que estaba, y para alflojar tensiones se dedicó a tirarle flores al nuevo jurado: "Perdoname Patricia Sosa, mi amor. Sos una diosa, pero Mediavilla es un fuego. Un divino. Me gustan los hombres como él". Mientras apagaba el ventilador de un prólogo en el que no se salvó nadie, la Bomba también confesó su fascinación por otro de los integrantes del equipo: "El Chato Prada". Desde su casa y con humor, Lourdes Sánchez, esposa del productor, le respondió en Twitter: "El Chato ya tiene su Bomba".