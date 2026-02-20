De qué murió Eric Dane, el actor de Grey’s Anatomy y Euphoria

Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, murió el 19 de febrero de 2026 a los 53 años. El actor, conocido por sus roles como Mark Sloan y Cal Jacobs, sucumbió tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que enfrentó durante el último año. Su familia confirmó la triste noticia en un comunicado publicado en la revista People.

“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, expresaron sus seres queridos. El mensaje detalló que el actor pasó sus últimos días “rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia, quienes eran centro de su vida”.

Eric Dane tuvo dos hijos junto a su esposa Rebecca Gayheart AFP

Dane hizo pública su lucha contra la ELA el 10 de abril de 2025 en Good Morning America, donde compartió sus primeros síntomas. “Comencé a sentir debilidad en mi mano derecha y no le di importancia, creyendo era por mensajes o cansancio”, remarcó. La debilidad se agravó semanas después, impulsándolo a buscar ayuda médica.

El diagnóstico resultó arduo, ya que tras consultar a especialistas en manos sin mejoría, Dane acudió a dos neurólogos. Luego de nueve meses de consultas, recibió el diagnóstico definitivo de esclerosis lateral amiotrófica. Él describió la noticia como un shock, con lo que reflejó la complejidad de identificar esta progresiva enfermedad.

La ELA afectó irreversiblemente su movilidad: su brazo derecho, mano dominante, no podía ser utilizado. “Dejó de funcionar por completo. Y el izquierdo tampoco funciona bien... Se va”, indicó, preocupado por la posibilidad de que sus piernas perdieran movilidad. Durante sus últimos meses, en los que fue visto en silla de ruedas, buscó generar conciencia sobre la enfermedad y la importancia de los chequeos.

Eric Dane buscó concientizar sobre la ELA durante los meses que pudo sobrevivir con la enfermedad Captura de pantalla

Durante su enfermedad, Eric Dane fue defensor de la concienciación e investigación sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Usó sus redes para hablar de su condición, donde buscó contribuir a la vida de otros. “A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación”, destacó su familia, con énfasis en que su compromiso fue inquebrantable.

Sus seres queridos pidieron privacidad en este difícil momento y remarcaron la importancia del cariño que siempre le hicieron llegar sus fanáticos: “Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido”. Dane, conocido como McSteamy en Grey’s Anatomy y por el Capitán Tom Chandler en The Last Ship, dejó un legado de resiliencia ante la ELA. Su partida marca la pérdida de una figura que usó su visibilidad para una causa mayor.

Eric Dane tuvo su papel más importante durante su participación en Grey's Anatomy Captura de video/ ABC

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa sin cura que afecta progresivamente las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, lo que provoca la pérdida de control muscular e impacta en funciones esenciales como moverse, comunicarse, alimentarse y respirar. A pesar de la gravedad de su condición, Eric Dane continuó con el trabajo y apareció en la tercera temporada de Euphoria, además de realizar un cameo en Mentes brillantes, donde interpretó a un bombero diagnosticado con ELA, un papel inquietantemente cercano a su propia realidad. Su vida familiar, marcada por la reconciliación con su esposa Rebecca Gayheart tras iniciar trámites de divorcio y su vínculo incondicional con sus hijas Billie y Georgia, le brindaron un apoyo fundamental hasta sus últimos días.