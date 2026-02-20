Las últimas declaraciones de Eric Dane antes de su muerte que conmovieron al mundo entero

Este 19 de febrero de 2026, el mundo del espectáculo despidió a Eric Dane, el carismático actor conocido por sus roles en Grey’s Anatomy y Euphoria, quien murió a los 53 años tras conocerse su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Su muerte se produjo casi un año después de hacer público su enfermedad, en abril de 2025. Sin embargo, en los meses previos, la estrella de Hollywood había compartido una serie de declaraciones que resonaron profundamente, donde mostró su vulnerabilidad, su espíritu de lucha y su inquebrantable pasión por la vida, incluso frente a la devastadora enfermedad.

En diciembre de 2025, el actor anunció el lanzamiento de sus memorias, tituladas Book of Days: A Memoir in Moments, previstas para este 2026. En un comunicado difundido por la editorial The Open Field, Dane expresó el propósito detrás de su obra: “Quiero capturar lo que me ha formado: los días bonitos, los duros, los que nunca di por sentados, para que, aunque solo sea eso, la gente que lo lea recuerde lo que significa vivir con pasión”. También añadió una reflexión sobre el impacto que esperaba generar: “Si compartir esto ayuda a alguien a encontrar sentido a sus propios días, entonces merece la pena contar mi historia”. Estas palabras revelaban su deseo de trascender su propia lucha, con el objetivo de convertir su experiencia en un faro de esperanza para otros.

Eric Dane en una de sus últimas apariciones públicas, en junio, para el estreno de la serie de Prime Video Countdown VALERIE MACON - AFP

Meses antes, en octubre de 2025, Dane ofreció una entrevista a The Washington Post, donde explicó el motivo de su ausencia en la ceremonia de los premios Emmy, a la que no pudo asistir para presentar un premio junto a Jesse Williams, su colega de Grey’s Anatomy. Con una sinceridad desgarradora, reveló: “La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad terrible... Así que estuve en el hospital durante la ceremonia de entrega de los Emmy, con puntos de sutura en la cabeza”. La frustración y la tristeza eran palpables en sus palabras: “Perdí una oportunidad que esperaba con muchas ansias. Habría sido genial ver a Jesse y reencontrarme con algunos de mis compañeros... Estaba muy disgustado, pero no podía hacer nada al respecto”. En la misma conversación, compartió el miedo que lo embargaba: la pérdida de movilidad en su brazo derecho y la preocupación de que sus piernas también se vieran afectadas, al tiempo que confesó su anhelo: “Quiero pasar tiempo con mi familia y trabajar un poco, si puedo”.

El actor no solo habló de su dolor personal, sino que también se convirtió en un ferviente activista. En septiembre de 2025, tras su comentada ausencia en los Emmy, reapareció en sus redes sociales para anunciar una iniciativa junto a la organización I AM ALS, denominada Push for Progress. En un emotivo video, Dane se presentó: “Soy Eric. Actor, padre y ahora con ELA”. Con una voz visiblemente tensa, sentenció: “Durante más de un siglo, la ELA ha sido incurable y estamos hartos de aceptar el statu quo. Necesitamos la vía más rápida hacia la cura”. Hizo un llamado urgente a la acción: “Hay mucho más que aprender, más que hacer y tenemos que hacerlo ahora”. Estas declaraciones mostraban una determinación inquebrantable, con la que transformó su adversidad en un motor para el cambio global.

Eric Dane habló de lo mucho que lo enojaba la enfermedad

Su vulnerabilidad emocional también conmovió profundamente, ya que durante una entrevista con Diane Sawyer para Good Morning America en junio de 2025, Dane se quebró al recordar un incidente en el que, en un viaje con una de sus hijas, se dio cuenta de que ya no podía nadar de forma segura: “Me sentí desconsolado”. También expresó su profunda rabia entre lágrimas: “Estoy enojado porque me arrebataron a mi padre cuando era joven, y ahora hay muchas posibilidades de que me arrebaten a mis hijas mientras son muy pequeñas”. A pesar de estas confesiones desgarradoras, en esa misma entrevista, mostró su resiliencia y esperanza: “No siento que este sea el final de mi historia, no siento que sea mi final”. Además, señaló que, aunque no tenía “ninguna razón para estar de buen humor”, insistía en la importancia de mantenerse activo.

Eric Dane interpretó a Mark Sloan entre la segunda y la novena temporada de Grey's Anatomy Pinterest

En abril de 2025, cuando hizo público su diagnóstico de ELA, la enfermedad ya había comenzado a alterar su vida. El actor relató a People que los primeros síntomas los sintió un año y medio antes, como una debilidad en su mano derecha que inicialmente atribuyó a enviar “demasiados mensajes de texto”.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa sin cura que afecta progresivamente las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, lo que provoca la pérdida de control muscular e impacta en funciones esenciales como moverse, comunicarse, alimentarse y respirar. A pesar de la gravedad de su condición, Dane continuó con el trabajo y apareció en la tercera temporada de Euphoria, además de realizar un cameo en Mentes brillantes, donde interpretó a un bombero diagnosticado con ELA, un papel inquietantemente cercano a su propia realidad. Su vida familiar, marcada por la reconciliación con su esposa Rebecca Gayheart tras iniciar trámites de divorcio y su vínculo incondicional con sus hijas Billie y Georgia, le brindaron un apoyo fundamental hasta sus últimos días.