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Carla Pereyra viajó a la Argentina con sus hijas y sin el Cholo Simeone y recorrió el norte del país

Mientras el DT se encuentra en Europa con sus compromisos futbolísticos, la entrerriana vivió una experiencia familiar única en uno de los paisajes más increíbles

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Así fue la caravana de yamas que hijo Carla Pereyra con sus hijas
Así fue la caravana de yamas que hijo Carla Pereyra con sus hijas

Carla Pereyra se encuentra de vacaciones en la Argentina junto a las hijas que tiene con Diego “Cholo” Simeone: Francesca y Valentina. Mientras el entrenador está cumpliendo sus obligaciones laborales en Europa con el Atlético de Madrid, la entrerriana viajó al norte para conocer de cerca uno de los paisajes más famosos e imponentes del país.

El abrazo de Carla con su hija en el salar
El abrazo de Carla con su hija en el salar(Fuente: Instagram/@carla.pereyra15)

En las historias de Instagram, la modelo subió fotos y videos de su recorrido por Las Salinas Grandes con la cordillera de los Andes de fondo. Al mismo tiempo, grabó a las llamas circulando libremente por la ruta y vestidas con accesorios típicos de las comunidades originarias.

El paisaje norteño que capturó Pereyra
El paisaje norteño que capturó Pereyra(Fuente: Instagram/@carla.pereyra15)

Pereyra se mostró emocionada de poder hacer este viaje, pese a que Simeone no estuvo allí. En una de las fotos se la vio con su hija entrebrazos y a continuación sumó una historia en la que está acompañada del grupo de amigas que viajó con ella.

La fotografía que tomó Pereyra del salar
La fotografía que tomó Pereyra del salar(Fuente: Instagram/@carla.pereyra15)

Una de las experiencias que se animó a realizar Pereyra con sus hijas fue la caravana de llamas por un circuito montañoso. Este paseo consiste en una caminata en la que cada persona es acompañada de un camélido, de principio a fin.

La hija de Carla Pereyra y Cholo Simeone con una de las llamas del circuito turístico
La hija de Carla Pereyra y Cholo Simeone con una de las llamas del circuito turístico(Fuente: Instagram/@carla.pereyra15)

De esta manera, Pereyra que en su cuenta oficial comparte con sus más de 380 mil seguidores publicaciones de estilo de vida, moda y espiritualidad, también enseñó parte de su intimidad por uno de los sitios más famosos del norte argentino y que se emocionó al poder compartirlo con sus hijas.

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