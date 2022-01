“Se mandó por otra ventanilla”: la insólita anécdota de Carla Pereyra durante su primera cita con el Cholo Simeone

Ya son más de ocho los años que Carla Pereyra y Diego Pablo Simeone llevan juntos. Fue en la capital española que un día se cruzaron y entonces supieron que algo pasaba. Allí, por 2013, la modelo argentina y el técnico del Atlético de Madrid tuvieron la primera cita de muchas, que terminó en un romance y matrimonio que perdura hasta el día de hoy.

En ese primer encuentro pactado, el Cholo tuvo una actitud que llamó la atención de su actual esposa y fue revelada por ella recién ahora, en el documental que se estrenó en Amazon Prime Video sobre el exjugador de la selección argentina titulado Simeone, vivir partido a partido.

Carla Pereyra, el Cholo Simeone y su hija en 2018 AFP

Allí, la modelo de 34 años recuerda entre risas la particular escena que vivió junto al DT en pleno centro madrileño. “Nuestra primera cita fue en un cine en la calle Fuencarral de Madrid”, cuenta al iniciar la anécdota y añade: “Llovía muchísimo, entonces había mucha gente esperando y claro, había que hacer la cola”.

La modelo y el DT del Atlético de Madrid en su casamiento en Italia Instagram

Pereyra, que tiene dos hijas con Simeone, dejó en evidencia la ansiedad de su marido al revelar: “Diego fue y se metió por otra ventanilla, entonces uno viene y le dice: ‘¡Chis, chis! ¡A la cola!’”. Entretenida al rememorar ese momento especial, Carla chicaneó al entrenador del Atlético de Madrid: “Él se creyó que era el Cholo, que no tenía que hacer cola. Fue muy divertido”.

Carla Pereyra y Diego Simeone juntos

La serie del Cholo

En el documental donde repasa momentos cruciales de su carrera, no solo en cuanto a lo futbolístico, sino también relacionado a su vida privada, el líder del Aleti relata con sus tres hijos más grandes, Giovanni (26), Gianluca (23) y Giuliano (19), lo difícil que fue para todos la noticia de su partida a Europa para iniciar su relación con el club español.

Se trata de una de las escenas más emotivas de la serie, en la que Gianluca, delantero actual del Ibiza, comenta sobre la despedida de su padre: “Lo vas entendiendo cuando vas siendo más grande. Pero yo ahí tenía 13 o 14 años. Nos agarró un día a la noche y nos dijo ‘me voy’. Fue muy duro, me acuerdo. Yo me puse a llorar, estuve muy mal... ¿Te acordás que te dije ‘no quiero que te vayas’? Sentía que se iba mi papá, me dolió mucho”.

Gianluca, el Cholo y Gio Simeone Instagram @giosimeone

El Cholo, por su parte, manifiesta además lo doloroso que fue escuchar la devolución del más pequeño. “Me dijo: ‘Uy pa, vas a jugar contra Messi... vas a jugar contra Cristiano Ronaldo... es espectacular’. Después hizo un silencio y me dice ‘pero pa, si te va bien no te veo más’. Cuando te lo dice un pibe de 8 años, que tenía él en ese momento, es muy duro”, expresa Simeone.