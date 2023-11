escuchar

A cara lavada, con el mismo color de ojos e igual tono de pelo, Carla Peterson publicó una serie de fotos en Instagram junto con su hermana menor, Fernanda. Los evidentes rasgos que comparten no dejan lugar a dudas acerca de su parentesco. La actriz le dedicó un emotivo mensaje que demuestra lo unidas y cómplices que son.

“Nan y Poi. Mi hermana y yo. Mi sorellina. La primera q apostó por mí. Ella me descubrió y siempre me apoyó cuando jugábamos, en casa yo era la actriz ella me aplaudía y me daba besos”, escribió la protagonista de la película No me rompan, su último trabajo, en el que comparte cartel con Julieta Díaz. Fernanda Peterson, que vive en Italia, está de visita en el país y fue a ver una de las funciones estreno del film al cine Gaumont. La intérprete le dedicó unas palabras y recordó que junto con ella, cuando eran chicas, compartieron numerosas proyecciones en la tradicional sala.

Los rasgos que comparten las hermanas no dejan dudas acerca de su parentesco

Cuando escribe Nan y Poi, Carla Peterson hace referencia a los apodos de las hermanas. Nan es Fernanda y ella es Poi, que viene de cuando sus padres le decían “Pollito” y de ahí quedó Poi. Todo el mundo la conoció así hasta que su incorporación a Montaña Rusa la obligó a usar su nombre real.

Los padres de la actriz, Damián y María Rosa, tuvieron tres hijos: dos mujeres y un varón, que se llama Sergio y trabaja en la Fuerza Aérea, tal como lo hizo su padre. Fernanda, en cambio, estudió derecho en la UBA, como su madre, y en 2000 se fue a vivir a Italia donde se casó y tuvo dos hijos: Matteo y Sofía. Allí trabaja como gerente de una empresa europea. Un aspecto que comparte con su cuñado Martín Lousteau es que ella también estuvo en política, aunque durante un breve período. Antes de marcharse al exterior, trabajó de 1997 a 2000 como asistente en la Cámara de Diputados.

El vínculo estrecho y sincero que mantienen Carla Peterson y su hermana quedó más que claro en la última parte del mensaje que publicó la artista: “Lo que no sabe es que ella es mi ídola. Y que cada vez que nos vemos me hace tan feliz. Y que cuando se va empiezo a hacer planes para volver a verla. Obvio que nos seguimos peleando como cuando éramos chicas. Eso que solo las hermanas sabemos qué pasa, y al segundo nos estamos riendo. Mi hermana es la mejor. Es genial divertida y brillante. La quiero y no hay distancia que nos separe. Ella está siempre en los momentos fundamentales. Con su sonrisa gigante”.

A pesar de que Fernanda vive en Italia desde hace más de veinte años, Carla Peterson mantiene una relación muy unida con ella

Desde que Fernanda se mudó a Italia, la madre de Gaspar viajó en numerosas ocasiones a visitarla. En 2019, por ejemplo, se embarcaron en una aventura de relajación y bienestar. Después de las PASO, en las que su marido competía como precandidato a senador por la ciudad de Buenos Aires, Carla Peterson y su hermana se encontraron en España para disfrutar de unos días en una clínica llamada SHA Wellness, un lugar que ofrece actividades y tratamientos para la salud física y mental.

En aquel momento, la artista publicó en su perfil de Instagram lo emocionada que estaba por compartir con Fernanda la experiencia: “Nuestro primer viaje de hermanas, en el lugar más maravilloso haciendo un reset, cambiando hábitos y aprendiendo muchas cosas que mejoran nuestra salud. Disfrutando de cada momento: aquí y ahora. Superando los límites y llenándonos de energía, ¡felices de tenernos!”.

Hoy, mientras disfruta de la visita de su hermana, Carla Peterson se dedica al rodaje de la adaptación audiovisual para Netflix de El Eternauta, que será protagonizada por Ricardo Darín. Entre los proyectos para 2024, se destaca su regreso al teatro con la dirección y dramaturgia de Matías Feldman.