Es normal que antes de cumplir años, una persona realice un balance de lo que le ocurrió en los últimos 365 días. Consciente o inconscientemente uno se pone a pensar en los momentos vividos, en las sensaciones experimentadas y en las personas que fueron parte de ese recorrido. Así como algunos hacen esta reflexión en privado, otras desean expresarla públicamente y compartir su viaje con familiares, amigos y seguidores. Justamente, en la víspera de su cumpleaños número 37, Natalie Pérez publicó una fuerte reflexión y compartió en imágenes “estos 12 meses donde tuve 36 años”.

Este sábado, Natalie Pérez celebra sus 37 años, pero el viernes, hizo un fuerte posteo donde reflexionó sobre lo acontecido en los últimos 365 días. Su extenso mensaje estuvo acompañado por varias imágenes suyas donde se la pudo ver en distintos contextos y con diversos cortes de pelo. “Qué año particular. Cuando era chica hubiera imaginado que a los 36 años, mi vida iba a ser de otra forma. No me atrevo a decir que fue un año malo, tampoco bueno, fue un año intenso, extraño, quizá fue un año un poco adolescente para mí”, escribió la cantante.

“Los cambios de look hicieron que me viera inestable, un poco caprichosa, intermitente, desenamorada, perdida y así estuve, no lo voy a negar. Pero toda crisis sirve para encontrar una mejor versión de lo que somos”, continuó y agregó: “Mañana (por el sábado) celebro el comienzo de mis 37 años con muchas personas que quiero. Deseo que este nuevo año que va a atravesar mi vida me encuentre firme, con confianza y muchas sorpresas. Así es la vida, impredecible, mágica, espectacular”.

Asimismo, la actriz hizo un balance de lo que fue su año a nivel profesional, donde se abocó de lleno a su carrera como cantante. “En un futuro contaré que a los 36 saqué mi tercer disco, hice una obra de teatro, grabé cinco videoclips, dos publicidades; me subí a más de 20 escenarios, más de 30 mil personas me aplaudieron en distintos momentos”.

“Cambié 200 veces los muebles de lugar, dormí mucho sola y mucho acompañada; conocí personas, algunos amores, algunos desencuentros amorosos, algunas diferencias con mis amistades, con algún familiar”, sostuvo. En esta misma línea, expresó que se trató de un año donde intentó buscarse “todo el tiempo” y nunca pudo encontrarse, aunque aseguró que “no pasa nada, cada uno tiene sus tiempos”.

A menos de 24 horas de ingresar a “una nueva etapa”, Natalie quiso despedirse de aquella que fue. “Gracias por abrazarme cuando ni siquiera yo pude hacerlo. Me agradezco por haberme despertado cada mañana con la llama encendida, vibrante, enérgica; siempre queriendo ser un poco mejor y saltando como pude todas las piedras que encontré este año en el camino”, expresó.

En la víspera de su cumpleaños número 37, la actriz cerró su reflexión con un alentador mensaje. “Lo mejor está por venir. Quien es nacido bajo el signo de Escorpio, entiende lo que digo. Todo lo transformamos, todo lo evolucionamos, resurgimos como el ave fénix. Allá voy, espérenme”, sentenció.

Rápidamente, su publicación se llenó de likes y comentarios. Entre los mensajes más destacados estuvieron las de sus excompañeras de Las Estrellas, Celeste Cid y Marcela Kloosterboer; así como también los de Soledad Pastorutti y Natalia Oreiro.