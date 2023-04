Carlos Garmendia, el pasajero que viajó junto a Jey Mammon reveló su reacción cuando le sacó la foto: “Me increpó”

escuchar

Carlos Garmendia es uno de los pasajeros que viajó en el avión junto a Jey Mammon en la noche del miércoles, con destino a España, en medio de la abrupta salida del país del conductor tras quedar en el foco mediático luego de que se conociera la denuncia que Lucas Benvenuto le realizó en el año 2020 por abuso sexual y que prescribió meses más tarde. Tras aterrizar en el aeropuerto de Madrid este jueves, el hombre relató cómo fueron las horas que compartió con el famoso en el vuelo y reveló que lo “increpó” al notar que lo había fotografiado mientras dormía.

Habló el hombre que viajó junto a Jey en el avión

Mammon justificó que su viaje a Madrid es para “relajar la cabeza y descansar un poco”, según le dijo a Santiago, el cronista de LAM (América), que estuvo presente antes del arribo del conductor. No obstante, este mediodía en Intrusos (América) habló en exclusiva el hombre que se sentó a su lado en la aeronave y describió de manera detallada cómo se encontraba el ánimo de Jey en el momento en que abandonó el país.

“Antes de partir, ya había versiones de que estaba en el aeropuerto. Yo dije: ‘Qué casualidad’, pero lo peor fue cuando se sentó a mi lado. Me dijo hola muy tímidamente. Yo lo saludé, fui bastante gélido”, comenzó a contar Carlos.

Y agregó: “Después no hablamos hasta la mañana, que me increpó por la foto que yo le había sacado”. En ese instante, Marcela Tauro, quien cubrió la conducción a falta de Flor de la V, acotó: “Claro, siguió las redes”. “Antes, cuando se despertó me preguntó dónde se cargaba el teléfono y yo le indiqué. Después vino la azafata y él le reprochó: ‘No sé quién me está sacando fotos. Ahí le respondí: ‘Yo fui uno’”.

Una vez que aterrizó el avión en suelo europeo, Garmendia contó: “Estaba con el celular antes de que despegara el avión mirando un video de su partida desde Ezeiza. Estaba pendiente de los millones de comentarios de la gente”.

En tanto, el hombre aseguró que Mammon tuvo problemas a la hora de ingresar al vehículo aéreo porque llegó tarde y tuvo que pasar por donde estaban los pasajeros de clase económica para llegar con anticipación a la Business. “Durante la noche actuó como un topo escondido”, remarcó el testigo.

Carlos Garmendia enseñó las fotos en donde se puede ver a Jey Mammon durmiendo a su lado rumbo a Madrid (Fuente: Twitter/@DonVascolet)

“En la mañana, ya se despertó con otro carácter y cuando vio las fotos ahí estalló de furia. Estaba enojado, decía que a él nadie lo echó del país sino que él se iba porque estaba harto de todos nosotros”, relató Carlos y describió la actitud de Mammon al tomar conocimiento de las fotos: “A mí no me importa nada. Hagan lo que quieran, esto es cuestión de tiempo. Esto es un aprendizaje… Daba clases como si fuera un gurú”, sostuvo el hombre.

A modo de conclusión, Garmendia deslizó el dato que tal vez sea el más importante de todos. “Jey ingresó por la parte de pasaportes europeos y yo fui por el lado latinoamericano”. Con esta información, quedó en claro que el conductor podría permanecer en Europa por un tiempo mucho más extendido del que se presume, y del que se le permite a una persona que arriba como turista.

La reacción del abogado de Lucas Benvenuto tras la salida de Jey Mammon del país

Javier Moral, abogado de Lucas Benvenuto, habló esta tarde con Paulino Rodrigues en +Info a la tarde (LN+) y explicó los posibles motivos por los que Jey Mammon abandonó la Argentina tras la viralización de los audios que el joven denunciante le envió años atrás.

La reacción del abogado de Lucas al oór que Jey abandonó Argentina

“Lucas podría iniciar una acción civil de daños y perjuicios o un juicio por calumnias e injurias, también podría iniciar lo que se llama ‘violación de secretos’. Acá los audios que Lucas reconoció y dijo que anticipadamente había una explicación, obviamente se viralizaron aquellos que le servía a la defensa, pero él no los pudo aportar en su denuncia. No porque no los tuviera, sino porque no se le dio la posibilidad”, señaló Moral.

Y agregó: “Lucas no los viralizó, evidentemente en una conversación hay un receptor y un emisor. Si el emisor no los comparte, el receptor los viraliza. Esto podría caber en una denuncia. Es por ello que a razón de no secuestrar el celular para realizar el peritaje, evidentemente la mejor opción habrá sido huir hacia España”.

LA NACION