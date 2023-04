¿Qué dice el audio que Lucas Benvenuto le envió a Jey Mammon?

escuchar

En las últimas semanas se dio a conocer que Jey Mammon recibió una denuncia en el 2020 por haber abusado sexualmente a Lucas Benvenuto, quien en el momento de los hechos era menor de edad. En ese contexto, empezó a haber un debate alrededor de cuándo ocurrió el crimen: el conductor aseguró que fue cuando el joven tenía 16 años, mientras que el denunciante puntualizó que él tenía 14 años.

Después de mantenerse en silencio los primeros días en que se dio a conocer la acusación, Jey Mammon hizo su descargo en las redes, donde negó que haya habido una violación y que él tuvo una relación amorosa con Lucas. “Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, manifestó entre lágrimas.

Luego, el humorista hizo dos entrevistas -una en C5N en Argenzuela y una en A24 en Basta Baby- en las cuales aseguró su inocencia y dio a entender sobre la existencia de un audio que Benvenuto le habría mandado que serviría como prueba ante la justicia para desestimar la denuncia. Sin embargo, expresó que no era su intención difundir ese mensaje de voz.

Este martes, Baby Etchecopar puso al aire este audio en su programa de televisión. Al introducir el material, el conductor afirmó que lo había recibido hace unos siete días y que en el Benvenuto deja en claro que edad tenía al momento de la relación. De todos modos, remarcó que eso no lo exime de responsabilidad a Mammon.

Un día antes de darse a conocer este mensaje de voz, Etchecopar dio una entrevista a Intrusos para dar detalles del detrás de escena de la entrevista que tuvo con el conductor de La Peña de Morfi. Allí adelantó de qué trataba la prueba: “Es un audio donde el chico (Lucas Benvenuto) habla, ahora de adulto con él (Jey Mammon). Ese audio lo recibió él en la radio, estando al aire en el programa, donde el chico le decía: ‘Ahora no me atendés, ¿te acordás de la medallita que había en la mesa de luz? Ahora no querés hablar conmigo’”.

¿Qué dice el audio que Lucas Benvenuto le envió a Jey Mammon?

Se conoció el audio que Lucas Benvenuto le envió a Jey Mammon tiempo antes de la denuncia

“Sinceramente, no miro la televisión argentina, porque viajo un montón y me chupa un huevo, pero lamentablemente me aparecen los videos en YouTube”, se le escucha decir a Benvenuto en el inicio del mensaje. Y agrega: “El otro día vi un video tuyo donde opinabas de algo así como los abusos del fútbol argentino, no sé qué era porque te juro que estoy muy al margen de todo eso, de la televisión, perdón. Y me acordé que vos gar... conmigo cuando yo tenía dieciséis años, ups. También me acordé que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé que tenía un par de fotos nuestras, yo con dieciséis añitos y vos con tu edad, en tu sofá en Eleven City, no sé si te acordás”.

En tanto, Benvenuto continuó: “Nada, eso, te quería mandar un saludo, decirte que espero que no hayas tirado la cadenita que me olvidé en tu casa al inodoro, porque nada, tiene un valor sentimental importante para mí, y era el único motivo por el cual te estaba escribiendo, te soy sincero, pero bueno, nada. Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir: ‘Jey Mammón estuvo conmigo cuando tenía dieciséis años’. Porque no me nace, ¿si? Pero por ahí me nacía que me contestaras al menos un mensaje, Jey. ¿Si? Nos conocemos muy bien, ¿ok? Yo vi tus llantos con tu fracaso con esas fiestas de mierda que hacías, yo vi todo tu baño cagado, todo tu baño vomitado, ¿entendés? Nos conocemos, yo solamente quería que me respondas, eso, nada”.

“Te mando un besote y me alegro un montón que hayas logrado lo que querías y realmente espero que seas feliz, ¿sí? Yo solamente quería una respuesta, y por más que yo te haya dicho todas estas cosas, quedate tranquilo, no te traumes porque sé que sos demasiado ansioso, yo jamás iría a la tele y esas boludeces porque no, porque tengo otra vida. Pero me enoja un montón boludo que no me respondas, porque nos conocemos re bien y porque estarás enojado y cosas así que habrán pasado, ¿ok? Pero bueno, nada, quería mi cadenita, ¿ok? Más que nada por el valor sentimental que tiene. Te mando un beso y nada, te deseo que seas superficialmente feliz. Besote”, finalizó.

