La reacción de Ángel De Brito luego de que se conociera el audio que Lucas Benvenuto le mandó a Jey Mammon

Tras más de diez días de silencio, el pasado viernes Jey Mammon decidió hablar por primera vez desde que trascendió que, en el 2020, Lucas Benvenuto lo denunció por haber abusado sexualmente de él cuando era un adolescente. Tanto en la nota que le dio a Jorge Rial como durante su charla con Baby Etchecopar se refirió a un audio que el denunciante le envió poco antes de iniciar acciones legales y que, según él, servían para respaldar su versión de los hechos. Luego de que dicho mensaje se hiciera público, Ángel de Brito utilizó sus redes sociales para compartir su opinión sobre lo sucedido.

Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammon en el 2020 (Foto Instagram @lucasbenvenutoo / Captura video)

Mientras Lucas Benvenuto siempre sostuvo que su relación con Jey Mammon estuvo marcada por el abuso, tanto sexual como emocional, el mismo conductor aseguró que mantuvieron un vínculo basado en el cariño, la contención y, sobre todo, el consentimiento.

Para defender su versión de los hechos, Jey Mammon contó que tenía guardado el mensaje que Lucas le envió antes de presentar la denuncia ante la Justicia, el cual podría servirle a nivel legal ya que el joven no hablaba en ningún momento de una violación. Después de mucha especulación sobre el verdadero contenido del audio, finalmente fue Baby Etchecopar quien lo hizo público al aire de Basta Baby (A24).

La tajante opinión de Ángel de Brito luego de que se hiciera público el audio que Lucas le mandó a Jey Mammon

Aunque no faltaron quienes criticaron duramente a Benvenuto por sus dichos, fueron mayoría quienes salieron en su defensa, como fue el caso de Ángel de Brito quien, a pesar de estar de vacaciones, utilizó sus redes sociales para referirse al tema.

Luego de abrir un espacio de preguntas y respuestas en sus Historias de Instagram, el conductor eligió un mensaje que tocaba el tema del recientemente publicado audio. “¿Qué opinás de Lucas ahora que salió ese audio hablando con Jey?”, leía el escrito enviado por un seguidor.

“Que siempre se difama a las víctimas y que la víctima no deja de serlo aunque tenga problemas psicológicos o lo que sea”, disparó. Y remató: “Cada vez peor”.

Qué decía el audio que Lucas Benvenuto le envió a Jey Mammon

El audio es uno de los materiales que el exconductor de La Peña de Morfi (Telefe) guarda como prueba frente a las acusaciones y al que se había referido en las entrevistas televisivas que brindó para afirmar su inocencia.

Se conoció el audio que Lucas Benvenuto le envió a Jey Mammon tiempo antes de la denuncia

En el mismo, el denunciante le dijo: “El otro día vi un video tuyo donde opinabas de algo así como los abusos del fútbol argentino, no sé qué era porque te juro que estoy muy al margen de todo eso, de la televisión, perdón. Y me acordé que vos gar... conmigo cuando yo tenía dieciséis años, ups. También me acordé que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé que tenía un par de fotos nuestras, yo con dieciséis añitos y vos con tu edad, en tu sofá en Eleven City, no sé si te acordás”.

Y agregó: “Nada, eso, te quería mandar un saludo, decirte que espero que no hayas tirado la cadenita que me olvidé en tu casa al inodoro, porque nada, tiene un valor sentimental importante para mí, y era el único motivo por el cual te estaba escribiendo, te soy sincero, pero bueno, nada. Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir: ‘Jey Mammón estuvo conmigo cuando tenía dieciséis años’. Porque no me nace, ¿si? Pero por ahí me nacía que me contestaras al menos un mensaje, Jey. ¿Si? Nos conocemos muy bien, ¿ok? Yo vi tus llantos con tu fracaso con esas fiestas de mierda que hacías, yo vi todo tu baño cagado, todo tu baño vomitado, ¿entendés?. Nos conocemos, yo solamente quería que me respondas, eso, nada”.

Para finalizar, sumó: “Te mando un besote y me alegro un montón que hayas logrado lo que querías y realmente espero que seas feliz, ¿sí? Yo solamente quería una respuesta, y por más que yo te haya dicho todas estas cosas, quedate tranquilo, no te traumes porque sé que sos demasiado ansioso, yo jamás iría a la tele y esas boludeces porque no, porque tengo otra vida. Pero me enoja un montón boludo que no me respondas, porque nos conocemos re bien y porque estarás enojado y cosas así que habrán pasado, ¿ok? Pero bueno, nada, quería mi cadenita, ¿ok? Más que nada por el valor sentimental que tiene. Te mando un beso y nada, te deseo que seas superficialmente feliz. Besote”.

