Carlos Rottemberg habló tras la muerte de Luis Brandoni: “Vivió todo lo que quiso vivir”

Carlos Rottemberg se refirió a la muerte de Luis Brandoni, a quien describió como un “amigo desde hace 48 años”, y afirmó que este desenlace se volvió “lamentablemente previsible” en los últimos días, tras un cuadro que se agravó a partir del miércoles. El empresario teatral contó que hubo una vigilia familiar y subrayó su legado artístico.

Tras la muerte del actor, Rottemberg describió el proceso que atravesó Brandoni en su última semana. “Estuvo puesta toda la expectativa puesta en una mejoría que una semana atrás se suponía que iba a ocurrir a partir de una reabsorción del hematoma”, explicó en diálogo con TN. Sin embargo, indicó que la evolución cambió con el correr de los días: “Pero ya a mitad de semana la cosa tomó otro cariz y se fue complicando”.

Carlos Rottemberg subrayó legado artístico de Brandoni RAFAEL CALVI„O

El empresario dijo que, a partir de ese empeoramiento del cuadro, su entorno ya suponía que era inminente su muerte. “Podría decir aquí junto con la familia que ya hace 48 horas que esto era lamentablemente previsible”, sostuvo. En ese sentido, señaló que el entorno cercano del actor se preparaba para el desenlace: “De hecho, hubo aquí una vigilia desde ayer esperando cuándo ocurría esto y terminó ocurriendo esta noche”.

Rottemberg también dio cuenta del deterioro progresivo en la capacidad de respuesta del actor. “Hasta el miércoles respondía a algunos estímulos que después dejó de responder”, indicó, al describir el cuadro clínico que sufrió.

Carlos Rottemberg aseguró que tuvo 48 años de amistad con Luis Brandoni Gentileza Carlos Rottemberg

Por otra parte, adelantó que el velatorio del actor se realizaría en la Legislatura porteña a partir del mediodía, en línea con el reconocimiento institucional a su trayectoria artística. Además señaló que, luego de la ceremonia, sus restos serían trasladados al panteón de actores.

Además, el empresario teatral destacó la trayectoria de Brandoni y su rol dentro del ámbito artístico. “Es para mí el último de una generación inolvidable”, afirmó. En esa línea, remarcó su compromiso con el teatro nacional: “Defensor a ultranza del autor argentino cuando tuvo que elegir teatro”. También subrayó su participación en la Asociación Argentina de Actores. “Un dirigente ejemplar, en plena dictadura militar”, describió.

Carlos Rottemberg que la figura de Brandoni excedió al teatro, la televisión y el cine

En el plano personal, Rottemberg hizo hincapié en el vínculo que mantuvo con el actor durante décadas. “Después de 48 años de amistad, puedo decir que, por un lado, uno tiene el dolor que tiene que tener”, expresó. Pero también agregó que: “Brandoni vivió todo lo que quiso vivir”.

El empresario también recordó la importante relación que Brandoni tenía con su profesión. “Porque Beto tenía una frase: ‘Si yo no hago teatro me muero’”, relató. Según sostuvo, la actividad artística ocupó un lugar central en su vida: “Para él la profesión fue uno de los motivos de su vida”.

Rottemberg también puso en perspectiva la dimensión de su trayectoria. “Desde muy joven hizo una carrera que hace que hoy a nivel nacional se esté hablando de su figura, por lo que representó para la cultura argentina, excediendo el teatro, la televisión y el cine”, afirmó.