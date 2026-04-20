Murió Luis Brandoni: dónde y cuándo será el velorio

La muerte del actor Luis Brandoni a los 86 años conmocionó al mundo del espectáculo. El artista falleció este lunes a la madrugada tras nueve días de internación en el Sanatorio Güemes del barrio porteño de Villa Crespo a raíz de un accidente doméstico que le provocó un hematoma subdural en la cabeza.

El fallecimiento del intérprete fue confirmada en redes sociales por el la cuenta oficial de X de Multiteatro, la presa argentina dedicada a la gestión de salas teatrales fundada por su gran amigo Carlos Rottemberg.

Luis Brandoni será enterrado en el panteón de actores, en el Cementerio de Chacarita Fernando Massobrio

El empresario teatral, que se mantuvo a su lado durante los últimos días en el hospital, habló sobre la muerte de su amigo y dio detalles de dónde y cuándo será el velorio del querido actor.

Según mencionó Rottemberg, minutos después de la trágica noticia, en diálogo con la señal TN, el velorio sería público en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires ubicada en la Avenida Presidente Julio A. Roca 57.

Si bien aclaró que aun no se confirmó la sede, indicó que la despedida estaría abierta al público a partir del mediodía y que se podría extender hasta la medianoche del lunes.

El velatorio de Brandoni sería este mediodía en la Legislatura porteña Rodrigo Néspolo

“Se está organizando ahora, en principio y si no hubiese cambios, la idea sería hacer un velatorio mañana (este lunes) desde las 12 del mediodía y las 12 de la noche, en la Legislatura”, comentó Rottemberg.

No obstante, añadió que una vez consumado el velorio, el cuerpo de Brandoni sería trasladado el martes por la mañana al panteón de actores, en el Cementerio de Chacarita. “Eso es lo que en este momento se está gestionando”, sostuvo el empresario teatral.

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