Murió María Nieves, la gran bailarina y coreógrafa y emblema del tango

Hoy, domingo, se conoció la noticia de la muerte de la gran bailarina y coreógrafa María Nieves, figural central de milongas y espectáculos de tango que se pasearon por los grandes escenarios del mundo. De origen humilde, nació en 1934, en el barrio porteño de Saavedra. Cursando el cuarto grado tuvo que dejar el colegio para empezar a trabajar como empleada doméstica. Escondida en rincones pispeando a los mayores fue aprendiendo pasos de baile.

Durante tantísimos años formó dúo con Juan Carlos Copes, fallecido en enero de 2021. Se habían conocido a finales de la década del cuarenta en los bailes de Atlanta. En 1951, concursaron en un certamen de baile en el Estadio Luna Park, donde había 300 parejas inscriptas. Lograron el primer puesto. En 1955 crearon, de manera independiente, un primer espectáculo de tango danza y el 30 de diciembre de ese mismo año firmaron contrato para bailar en el Teatro Tabarís y en el Nacional, al frente de una compañía que se llamó Juan Carlos Copes y su ballet de tango.

Formaron una pareja inolvidable que conquistó Broadway, que fue ovacionada en Tokio y aplaudida con admiración por personalidades como Mikhail Barishnikov, Ronald Reagan, Liza Minnelli y Lady Di.

Por más de cuatro décadas, María Nieves y Juan Carlos Copes se constituyeron en la pareja de bailarines de tango de mayor popularidad

El Secretario de Cultura de la Nación, Leo Cifelli, se hizo eco en las redes sociales de la triste noticia. “Lamento profundamente el fallecimiento de María Nieves, una figura imprescindible del tango argentino y una de sus más grandes embajadoras en el mundo. Desde la Secretaría de Cultura reconocemos en ella a una artista fundamental, cuyo talento, carácter y dedicación llevaron el tango desde las milongas a los escenarios internacionales, marcando a generaciones de bailarines y bailarinas. Con enorme orgullo, la recordamos también en el Palacio Libertad, donde pudimos rendirle homenaje en vida y celebrar su legado junto al público. Su legado es parte viva de nuestra identidad cultural”, sostuvo.

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