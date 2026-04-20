Actores, directores y amigos despidieron a Luis Brandoni en redes sociales: “El último de los grandes en irse”

Actores e instituciones del ámbito teatral despidieron a Luis Brandoni con mensajes en redes sociales en los que destacaron su trayectoria, su compromiso con la profesión y su lugar dentro de la cultura argentina. Las publicaciones, difundidas en cuentas oficiales y personales, coincidieron en subrayar su importante rol que marcó a una generación de actores.

La actriz Soledad Silveyra, quien compartía escenario con Brandoni en la obra ¿Quién es quién?, la última que el actor llevaba adelante antes del incidente doméstico que derivó en su internación, publicó un mensaje en el que expresó su despedida y acompañó a su entorno cercano.

“Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura”, escribió la actriz. En el mismo mensaje, mostró su solidaridad con la pareja y la familia del actor de la película Esperando la Carroza.

"Sos el último de los grandes en irse", escribió Soledad Silveyra en referencia a Luis Brandoni Instagram Soledad Silveyra

Desde Multiteatro, la empresa dueña de varias salas del país y fundada por Carlos Rottemberg, señalaron en un comunicado: “Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable”. En el mismo mensaje agregaron: “Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario”.

El propio Rottemberg se expresó en una entrevista radial y consideró: “Desde muy joven hizo una carrera que hace que hoy a nivel nacional se esté hablando de su figura, por lo que representó para la cultura argentina, excediendo el teatro, la televisión y el cine”.

Desde Multiteatro señalaron que Brandoni fue "el último primer actor de una generación inolvidable" X Multiteatro

Por su parte, la Asociación Argentina de Actores, entidad de la cual Brandoni fue vicepresidente, difundió un comunicado institucional en el que expresó: “Ante el fallecimiento del actor y exdirigente sindical, Luis Brandoni, acompañamos con respeto a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor”. En el mismo texto destacaron que “su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional”.

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores por la muerte de Luis Brandoni

El conductor Ángel de Brito también se sumó a las despedidas con un mensaje en redes sociales. “Con absoluto respeto y admiración, despedimos a Brandoni. Un tipazo, un actorazo, un grande”, escribió. En esa misma publicación, agregó: “No se apaga quien deja huella en la cultura. Su legado es memoria viva”.

Ángel de Brito despidió a Luis Brandoni, a quien describió como "un tipazo" X Ángel de Brito

Por su parte, el humorista gráfico Nik expresó su mensaje de despedida con una referencia directa al fallecimiento del actor. “Falleció a los 86 años Luis Brandoni. Siempre en nuestros corazones, querido Beto”, señaló.

El humorista gráfico Nik se sumó a las despedidas en redes sociales X Nikgaturro

La diputada nacional Karina Banfi también recordó a Brandoni. “Con mucha tristeza despido a un amigo que supo homenajear todos los papeles que la vida le puso enfrente”, afirmó. “Actor brillante, honorable diputado, gran persona”, indicó a modo de despedida.