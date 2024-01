escuchar

En el momento que recién empezaba la marcha convocada de la CGT para rechazar la Ley Ómnibus y el DNU que envió el Poder Ejecutivo, el dirigente social del Polo Obrero fue entrevistado por Carmen Barbieri en Mañanísima (El Trece), quien fue recibida por halagos del propio Belliboni. “Es un honor que me entreviste Carmen Barbieri de tantos años de haberla visto. De mi infancia, de mi juventud”, le dijo a Camen Barbieri antes de empezar el móvil, a lo que la periodista Mercedes Ninci le preguntó a la conductora si le gustaba Belliboni a lo que ella sólo respondió con una risa.

En ese instante, Carmen Barbieri le dijo que “habrán sido algo en otra vida porque hablan como si fuesen amigos”. Luego del incipiente momento romántico, la entrevista abordó la situación actual donde se lo cuestionó por una foto que se hizo viral donde se lo vio al dirigente social en una playa en Punta del Este.

“Es falso, no estuve en ningún Punta del Este. Ya saqué un video denunciado que eso es falso. En el mismo momento que estaban diciendo eso, yo estaba en Burzaco donde vivo hace 50 años. Esta campaña es una barbaridad”. Ahora si me invitan, debe ser una playa hermosa no la conozco. Si me invita Carmen, bueno listo ya está”, sostuvo Belliboni, entre risas.

Al finalizar el móvil, el panelista Diego Ramos señaló que le está buscando novio a la conductora y ella confirmó que le gusta el dirigente social. “Me gusta como hombre, es grandote”, afirmó Barbieri.

