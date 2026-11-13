Carmen Barbieri detalló los síntomas que sintió antes de terminar internada por Covid-19: “No podía hablar”
De regreso en su hogar luego de permanecer en terapia intensiva, la actriz contó cómo atravesó los síntomas que motivaron su traslado de urgencia a la clínica
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En enero de 2021, Carmen Barbieri estuvo internada durante 20 días al contraer Covid-19. Aunque aquel fatídico episodio parecía haber quedado muy atrás, hace pocos días la actriz y conductora volvió a presentar síntomas extremos, por lo que debió ser ingresada a terapia intensiva. A raíz de esto, reveló cuáles fueron los signos que la llevaron a buscar atención médica urgente.
En una comunicación telefónica con Con Carmen, el ciclo que encabeza en la pantalla de El Nueve —y que actualmente conduce Romina Lachmann—, la capocómica detalló el dramático momento previo a su traslado hacia la Clínica Zabala. Todo comenzó cerca de las 2:45 de la madrugada, cuando un malestar físico abrupto interrumpió su descanso. “Me desperté tiritando, no podía ni hablar”, recordó.
Ante la imposibilidad de comunicarse con su médico de cabecera y con su representante, Barbieri recurrió a su entorno cercano en busca de auxilio inmediato. Así fue como contactó a su amiga, la exvedette Sandra Domínguez, a quien apenas logró expresarle su cuadro debido al castañeteo de sus dientes: “No puedo hablar, Sandra”. Al escucharla, le dijo: “Ya voy para allá”.
“La única que no dormía era Sandra Domínguez”, señaló sobre la rápida reacción de su amiga, quien arribó al domicilio en apenas seis o siete minutos y gestionó la ambulancia para su internación.
Ya en el centro de salud, le hicieron una serie de estudios. “Me hicieron un montón de estudios de resonancia magnética por contraste, un montón de cosas. Hicieron todo”, indicó.
Sin embargo, el protocolo sanitario dentro de la clínica despertó en ella los fantasmas de su internación anterior. Al ver al personal con barbijo y máscaras, la actriz temió por la gravedad de su cuadro. “Dije: ‘Ah, bueno, la pucha, estoy contagiando’”, comentó sobre su reacción en ese instante.
Para llevarle calma, una enfermera le aclaró la situación: “No, no, por las dudas, porque se te está yendo el Covid y estamos todos protegidos”. Pese a las explicaciones sobre las medidas preventivas, la tensión persistió hasta su recuperación. “Con cada cosa que me decían, peor me ponía, pero estoy bien”, concluyó tras obtener el alta.
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