Carolina Aguirre, la guionista de Envidiosa, anunció su embarazo a los 48 años: “El deseo llegó hace poco y fue inesperado”

Carolina Aguirre, creadora y guionista de Envidiosa - una de las series argentinas de Netflix más exitosas de los últimos años - usó sus redes sociales para compartir una noticia muy feliz. En pleno viaje a Japón anunció que, a los 48 años, será madre por primera vez junto a su pareja, el periodista deportivo Julián Cardozo. Publicó una foto en la que dejó al descubierto sus seis meses de embarazo y contó cómo se preparan para la llegada de la bebé.

“La razón por la que subí tan pocas fotos de Japón. 27 semanas. Difícil de ocultar”, expresó Aguirre en una publicación que hizo en su feed de Instagram esta semana en la que se la pudo ver con una radiante sonrisa y una mano apoyada sobre la panza. “Esperaba contarlo el día del parto, pero sucede que tengo muchas consultas populares sobre mamaderas, huevitos y ropa de manga corta en enero y, sin que nadie lo sepa, se me complica mucho”, siguió.

Carolina Aguirre, la autora de Envidiosa, anunció que está embarazada (Foto: Instagram @aguirrecaro)

“Estamos felices. Aunque el deseo llegó hace poco y fue inesperado, obviamente, fue una beba muy buscada. Aprenderemos pronto de dónde se agarra una mamadera, prometo”, cerró feliz, disfrutando de los últimos meses de pareja y ultimando detalles para la llegada de su hija.

Rápidamente se hicieron eco los mensajes de felicitaciones para la pareja. “Qué lindo”, comentó Violeta Urtizberea, y Celeste Cid sumó: “Qué hermosura, Caro, muchas felicidades”. “Felicitaciones”, escribió Mariana Fabbiani, e Isabel Macedo agregó: “Caro, los felicito con todo mi corazón”. Por su parte, Verónica Lozano, Ángel De Brito, Delfina Chaves, Gimena Accardi y María Eugenia “la China” Suárez también reaccionaron a la feliz noticia.

La guionista y su pareja, el periodista Julián Cardozo, esperan a una nena (Foto: Instagram @aguirrecaro)

No es curioso que la guionista de Guapas y Farsantes eligiera su estancia en Japón para hacer público este momento tan especial de su vida. No solo es uno de sus destinos favoritos, sino que ella misma contó en junio de 2025, cuando se estrenó la tercera temporada de Envidiosa, que fue justamente mientras viajaba en un tren en dicho país cuando finalizó el guion. La serie protagonizada por Griselda Siciliani se estrenó en Netflix en 2024 y se convirtió en un rotundo éxito que concluyó en abril de este año con su cuarta y última temporada.