La guionista de Envidiosa se enfureció con algunas fanáticas de la serie: “Atrasa muchísimo”

Carolina Aguirre, la guionista de Envidiosa (Netflix), se enfureció en redes sociales contra algunas fanáticas mujeres de la serie protagonizada por la actriz Griselda Siciliani luego de leer críticas contra la personalidad del personaje Vicky Mori.

Carolina Aguirre, en una entrevista exclusiva con LNR Sol Miraglia

A través de su cuenta de Instagram (@aguirrecaro), Carolina Aguirre hizo referencia a una de las polémicas más grandes sobre la tercera temporada de Envidiosa. En un primer lugar, afirmó: “Me matan de pena las minas que se enojan diciendo que Vicky es infumable y que es inverosímil que Matías la aguante. Una pareja no te aguanta, te elige“.

Luego, la guionista de la serie éxito de Netflix enfatizó en un falso análisis sobre la situación ideal para un romance: “Creer que si son tranquilas, poco intensas, poco demandantes, no hacer planteos ni romper las bolas alguien las va a amar más me rompe el corazón. Atrasa muchísimo“. Vinculado a esto, aseguró que no funciona así ni el mundo ni la ficción, y es algo que va a frustrar a las mujeres que elijan seguir el consejo y no sean elegidas a pesar de ser “buenas, copadas e independientes”.

La nueva temporada de Envidiosa generó un fuerte debate en redes sociales Alina Schrwarcz / Netflix

“Me apena que se pongan en el lugar del hombre que tiene que elegir una mujer ‘conveniente’. El amor no funciona así. No es como comprar un sofá. Vayan a terapia con Fernanda", continuó Aguirre. Tras esto, planteó un escenario de debate en el que preguntó si sus seguidores realmente creen que “la gente se enamora de otro porque no le trae problemas y no le hace planteos”.

De igual manera, buscó concientizar sobre el abanico de posibilidades que hay en el mercado de citas: “Obvio que hay tipos que eligen a la mina que no le rompe las bolas, ¿esos tipos les gustan? Los que ante el primer planteo o inseguridad o quilombo se van porque no están para esa. Ese tipo no te ama, mi ciela. Le quedas cómoda“.

Para finalizar con esta primera parte, la guionista de Envidiosa reveló: “Mi marido me elige por graciosa, por honesta, por divertida, por interesante, por aventurera, por valiente, por tenaz. No porque sea fumable. No se conformen con ser ‘fumables’. No es por ahí”.

La guionista de Envidiosa sorprendió con sus duras palabras Captura Instagram (@aguirrecaro)

Minutos después, continuó con sus duras palabras para la audiencia de Envidiosa y apuntó contra los críticos de la personalidad del personaje de Griselda Siciliani: “La mina que dice ‘ay que infumable Vicky, no sé cómo la aguantan’ es otra versión de la pick me girl“.

También apuntó a la función masculina de las relaciones heterosexuales, ya que afirmó que las crisis de pareja siempre recaen en las mujeres y esto debe cambiar para normalizar que los hombres sostengan y acompañen. “Es lógico que les parezca insólito que un hombre sostenga emocionalmente porque es poco habitual, pero no deberíamos conformarnos con menos”, agregó al respecto.

Para finalizar, Carolina Aguirre fue irónica contra aquellos que la cuestionaron: “Se fumaron años a cada chabón emocionalmente incapaz, mezquino en el amor, desorientado en la vida, que no sabe acompañar y que ni terapia hace. *revoleo los ojos*”.