La guionista de Envidiosa reveló dónde escribió y a quién le dedicó la nueva temporada y por qué no miró ningún capítulo

La tercera temporada de Envidiosa desembarcó este miércoles en Netflix con un total de diez episodios, retomando la historia que ya conquistó a miles de espectadores. En paralelo al lanzamiento, Carolina Aguirre —creadora y guionista de la serie— decidió mostrar el detrás de escena y contó cómo fue el proceso de escritura de esta nueva entrega, revelando detalles que aportan una mirada distinta sobre la trama y sus personajes.

A través de su cuenta de Instagram, la guionista compartió cómo fue el momento exacto en el que terminó de escribir esta nueva temporada y dejó a todos sorprendidos. “En un tren de Japón, hace 4 meses, terminé de escribir Envidiosa”, comenzó diciendo, acompañando sus palabras con una imagen de una parte del guion.

La guionista de la serie contó detalles de su proceso creativo para esta nueva temporada (Captura: Instagram @aguirrecaro)

Además, reveló una decisión personal que llamó aún más la atención: evitar ver cualquier episodio mientras escribe. “No vi ningún capítulo porque si miro me traumo y no puedo seguir escribiendo. Soy así. Además, estoy en paz porque en esta temporada estuvo @baronedan en el set, felizmente el proyecto quedó en sus manos, como siempre debió haber sido”, añadió, dejando en claro la confianza en el equipo que llevó la historia a la pantalla.

Aguirre reveló que terminó esta temporada durante un viaje en Japón (Captura: Instagram @aguirrecaro)

También dio a conocer lo que esta serie representa para ella y lo que terminó descubriendo mientras escribía la nueva temporada. “Si puedo decir algo, es que en esta temporada entendí que Envidiosa, más que una comedia romántica, siempre fue una serie sobre el vínculo de amor entre un paciente y su analista. O al menos es lo que estaba adentro mío y salió ahí, en esa batalla con uno mismo que es escribir”, aseguró.

Por último, aprovechó para agradecer y compartir algunas de las fuentes que la inspiraron al crear la historia. “Yo no sería quien soy sin mis analistas. Me cambiaron la vida de una forma inexplicable. No pretendo retratar su oficio ni ser fiel al psicoanálisis porque más que la técnica me importa el vínculo, solo quise contar algo de la magia y la entrega de esa relación alucinante. Aunque mi vida y mis problemas no tienen nada que ver con Envidiosa, en esta temporada usé sensaciones, anécdotas, vivencias mías dentro de esos consultorios. Los amo y les debo todo. Ojalá estos capítulos les hayan hecho justicia”, expresó, reconociendo cuánto influyó ese universo emocional en la construcción de la serie.

De qué trata la tercera temporada de Envidiosa

Esteban Lamothe y Griselda Siciliani en la temporada 3 de Envidiosa Alina Schrwarcz / Netflix

Esta nueva entrega presenta a una Vicky más madura, que intenta dejar atrás algunas de sus inseguridades mientras su relación con Matías —interpretado por Esteban Lamothe— comienza a afianzarse. Sin embargo, la convivencia abre la puerta a desafíos inesperados: los celos, la maternidad y la presión por sostener una carrera exitosa se vuelven obstáculos que ponen a prueba a la protagonista en distintos frentes.

Al mismo tiempo, Vicky continúa su proceso terapéutico con Fernanda, el personaje de Lorena Vega, cuya participación se volvió fundamental dentro de la trama. En esta etapa, la estabilidad emocional de la protagonista vuelve a tambalear y ella se enfrenta a decisiones que requieren sostener sus deseos sin perder el rumbo.

La nueva temporada se estrenó este miércoles en Netflix (Foto: Netflix)

El elenco principal de Envidiosa está encabezado por Griselda Siciliani y Esteban Lamothe, acompañados por Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman. A ellos se suman en esta temporada María Abadi, Agustín “Soy Rada” Aristarán, Agustina Suásquita (Papry), José “El Purre” Giménez Zapiola, Julieta Cardinali y Sebastián Wainraich como figuras invitadas, mientras que Nicki Nicole hace su debut actoral interpretando a “Virtudes”, por lo que se potencia aún más la expectativa alrededor de esta tercera entrega.