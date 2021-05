Carolina Losada: “Cuando vi positivo de Covid-19 no lo podía creer”

La periodista de Radio Rivadavia y América Carolina Losada confirmó a LA NACION que tiene Covid-19 y se encuentra aislada en su casa de zona norte. Además, sus compañeros de canal Paulo Vilouta, Mariano Yezze y Javier Díaz debieron quedarse en sus hogares por precaución.

“Esta mañana recibí mi resultado del testeo de ayer y di positivo. Me lo hice porque el sábado sentí un cansancio extremo y estoy un poco congestionada. No tuve ningún contacto que haya dado positivo, ni reuniones, ni nada. Solo trabajo y super, pero esto es así”.

Esta mañana recibí mi resultado d testeo de ayer, y di positivo.

Me lo hice porq el sábado sentí un cansancio extremo y estoy un poco congestionada. No tuve ningún contacto q haya dado positivo, ni reuniones, ni nada. Solo trabajo y super... Pero esto es así... — Carolina Losada (@carolinalosada) May 24, 2021

Con ese anuncio en su cuenta de Twitter la conductora de “Hablemos ahora” (Rivadavia AM 630) y panelista de “Basta Baby” (A24) e Intratables (América), confirmó que desde este fin de semana está transitando la enfermedad sin mayores dificultades.

Después de conocerse la noticia, la también conductora de “ESPN (Show Time)” habló con LA NACION: “Acá estoy, ya le avisé a todos los programas que soy parte, así están tranquilos. Por suerte me fui a hisopar, ya que no me sentía muy bien, estaba un poco congestionada y cansada. Me fui a hisopar por las dudas, ya que si iba al canal y daba positivo, iban a tener que aislar a todos, Así que por prevención me hisopé, pensando que me iba a dar negativo, cuando vi positivo no lo podía creer”, relató Losada sorprendida por el resultado del test que le llegó en las últimas horas.

Carolina Losada está aislada en su casa de Tigre

“No sé, no se me ocurre, encima esta semana no tuve reuniones, nada fuera de ir al trabajo o ir a casa o comprar, ir al supermercado”, relató la periodista sin poder encontrar explicación al contagio,

Con relación a cómo lleva el aislamiento y la enfermedad, contó que se encuentra en su casa de Tigre: “Estoy bien, saturando re bien por ahora, que es lo más importante, aunque sigo un poco congestionada y nada más, pero por ahora, viste que uno nunca sabe, pero en principio solo eso”.

A raíz del positivo de Losada, tanto en América como en A24 están evaluando cómo rearmar los equipos del ciclo “Intratables”, donde ya se aisló Vilouta, que compartió escritorio de panel el viernes, y Yezze y Díaz, quienes estuvieron con ella hasta el jueves en “Basta Baby”, el programa conducido por Baby Etchecopar, que hará el programa de esta noche a través de una plataforma de videoconferencia.

En el caso de la señal deportiva ESPN no hay riesgos porque Losada conduce allí un programa en exteriores y en la temporada de invierno.