El fuerte cruce de Roberto Piazza con Diego Ramos por sus cuestionables declaraciones sobre Jey Mammon

Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano en 2001, fue detenido el pasado lunes 20 de marzo, acusado de corrupción de menores, en medio de un operativo de la División de Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, que constó de seis allanamientos. Así, se desbarató una red de abuso sexual a chicos. Posteriormente, Lucas Benvenuto, un joven de 27 años, aseveró que fue secuestrado por la misma organización cuando era adolescente y denunció al conductor Jey Mammon por abuso sexual cuando era menor de edad. El diseñador de moda Roberto Piazza trató de defender al presentador y el actor Diego Ramos fue contundente: “Estamos hablando de un delito”.

“Es conductor y es músico. Él tenía 32 años y yo, 14. Salí con él desde esa edad hasta los 16 o 17 años. Mi mamá estaba al tanto, lo conoció y, cuando me iba de mi casa a la suya, ella me llamaba para preguntar si había llegado”, relató el joven, ahora de 27. La denuncia que realizó Benvenuto contra Juan Martín Rago, tal el verdadero nombre de Jey Mammon, fue en diciembre de 2020 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 3, que fue sobreseída por prescripción de la causa (número 53.975/2020) en marzo de 2021.

ARCHIVO-. Jey Mammon fue desvinculado de Telefe

En tanto, Mammon expresó a través de un comunicado que se trató de “un episodio falso en gran parte de su contenido”. Este domingo, en una entrevista con LAM (América), el diseñador Roberto Piazza, amigo del conductor de La Peña de Morfi, declaró: “No voy a defender a ninguno de los dos. Son dos vidas destruidas, la de la víctima y la del victimario”. Cabe destacar que Piazza está al frente de una Fundación contra el abuso sexual infantil y la violencia familiar, que lleva su nombre, cargo por el que aseguró: “Debo ponerme en un lugar neutral”.

La contundente respuesta de Diego Ramos

Este domingo, invitado a Estamos a Tiempo Extra (América), Piazza volvió a pronunciar unas polémicas declaraciones en defensa de Jey Mammon, ante la denuncia sobre su presunta implicación en abusos sexuales a menores. “¿Hay equivalencia entre las dos situaciones?”, le preguntaron al diseñador en el programa.

Roberto Piazza intentó justificar a Jey Mammon y Diego Ramos lo cruzó

“Si es el caso de que Jey Mammon sea un psicópata, no. Pero, en el caso de que fuera una calentura momentánea, sí”, señaló Piazza, acerca del impacto del caso y su repercusión en la víctima y en el victimario, luego de que el diseñador equiparara las consecuencias para ambos. “¿Una calentura momentánea? ¿De qué, de haberse acostado con un chico menor?”, saltó el conductor y actor Diego Ramos; a lo que Piazza no dudó en contestar afirmativamente.

Con una expresión de incredulidad visible, Ramos precisó: “Dicho así es como muy fuerte”. “No es fuerte. Una cosa es ser psicópata...”, reiteró Piazza, pero el actor no lo dejó terminar: “Se está hablando de un delito. No es una calentura momentánea. Si hablamos de ese concepto, me imagino a alguien acostándose con un par o, por lo menos, un adulto. Con un niño de 12, 13 o 14 años, no es una calentura momentánea. Es un delito, es una aberración”, sentenció.

El mensaje de Piazza a Lucas Benvenuto

La mañana de este lunes, Piazza compartió un video a través de su cuenta de Twitter destinado a Lucas Benvenuto. “Como víctima, al igual que vos, y como presidente de la Fundación contra el abuso infantil, quiero pedirte millones de disculpas si en algún momento dije algo que te molestó y te hirió”, comenzó el diseñador.

Y siguió: “Los dos estamos en la misma posición, solos, ante una sociedad y un estado ausente, leyes ausentes y mucha gente que critica y habla sin pensar. Abrumado por tanta nota que me hicieron y reviviendo cada palabra y cada cosa que te pasó a vos y a mí, casi de forma igual, dije cosas que no correspondían”. “Me pongo a tu entera disposición, como persona, para que seamos inclusive amigos. Te pido millones de disculpas. Gracias”, cerró.

