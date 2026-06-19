Celia y Jorge Messi hablaron con Ángel de Brito tras el escándalo de Flor Peña: “Qué quilombo que armé”

Ángel de Brito pudo ponerse en contacto con Celia Cuccittini, la esposa de Jorge y madre de Lionel Messi, quien rompió el silencio y por primera vez se refirió a la fake news que circuló sobre el papá del capitán del seleccionado argentino y el escándalo que se ocasionó en consecuencia.

“Estoy hablando con Celia, que le mandamos un beso enorme. Le pregunté cómo habían vivido todo esto, nos están mirando en este momento en la clínica”, explicó el conductor, quien reveló que Celia le dijo que lo que pasó “fue horrible”. “Dice que Jorge está mirando también y que dijo: ‘Qué quilombo que armé’”, agregó, aliviado por tener la palabra del empresario y dejar en claro que se encuentra bien y responde favorablemente durante su internación.

Ángel de Brito pudo comunicarse con la familia de Lionel Messi en medio del escándalo (Foto: Captura de pantalla de LAM)

“‘Pobre, siempre mira LAM conmigo’, nos dice Celia”, agregó el líder de las angelitas al leer el WhatsApp que le mandó Cuccittini, que actualmente acompaña a su marido durante su hospitalización, de la cual se conoció más información recién durante la tarde de este jueves, tras un comunicado que tuvo que sacar la familia Messi a raíz de lo sucedido en el programa de streaming que conducía Flor Peña por Luzu TV.

“Será una anécdota. Una cagada, pero también una anécdota. Lo cuento para que vean cuál es la situación real. Están mirando la tele en la internación, como un montón de gente que hoy está internada y somos la compañía cada noche”, explicó Ángel de Brito para llevar aún más tranquilidad sobre el cuadro de salud de Jorge Messi.

¿Qué dijo Flor Peña tras sus polémicas declaraciones sobre Jorge Messi?

Minutos antes, en SQP (América TV), Flor Peña habló sobre sus escandalosas declaraciones en Luzu TV, en las que dio por muerto a Jorge Messi. Allí pidió disculpas por lo sucedido y reconoció que intentó comunicarse con la familia del 10, pero que no obtuvo respuesta alguna.

“Lo primero que quiero decir es que pido disculpas de corazón. Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Yo estaba en vivo, mi productora me dio la noticia y yo les juro por mis hijos que pensé que, como estábamos boludeando y yo no estaba conectada ni a la compu ni al teléfono, pensé que todo el mundo estaba hablando de algo duro y difícil y sentí que no estaba siendo empática", comenzó muy afligida.

Florencia Peña pidió disculpas en vivo a la familia de Lionel Messi

“Y por eso lo dije. Cometí un error, me confundí. Ellos saben en Luzu cómo fueron las cosas, pero acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas. Nunca jamás quise lastimar a nadie, no soy de esas, ni tampoco de dar una primicia porque yo no sé darla, ni me interesa, ni vivo de eso, ni trabajo de eso, ni lo sé hacer”, continuó sin poder contener las lágrimas.

“Le dejé un mensaje a Celia, con la que me he encontrado en muchos teatros que ha venido a verme. Solo disculpas muy sentidas sobre lo que pasó, nada más”, afirmó.

Fue entonces que Yanina Latorre quiso saber si recibió una respuesta de Celia Cuccittini, a lo que Peña respondió: “No, ni tampoco pretendo que me conteste. Solamente quería que ella supiera de mi boca que yo lamentaba muchísimo lo que había pasado. Y eso es todo, chicos. No puedo volver el tiempo atrás. Lamento mucho lo que pasó. Pero acá estoy pidiendo disculpas, más allá de que después, internamente, nosotros sabemos cómo fueron las cosas y yo no les estoy mintiendo en nada”.