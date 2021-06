Celina Rucci, sobre la adopción de sus hijas: “Fue devolverle a la vida tantas cosas que me había dado”

Invitada a PH Podemos Hablar (Telefé), Celina Rucci abrió su corazón y recordó la historia de cómo conoció a sus hijas Daniela (24) y Noelia (23), a quienes adoptó luego de ver en un noticiero una noticia sobre una comunidad en El Impenetrable chaqueño. Además de las dos mujeres, Rucci es madre de Uriel, de 26 años.

“Llegaron a nuestras vidas cuando tenían 10 y 11 años. Para mí fue como devolverle a la vida tantas cosas que me dio a mí y poder ayudar a otra persona, dándole las herramientas, y después cada uno toma su decisión y su destino, pero en ese momento para mí fue muy lindo poder hacerlo”, comenzó a contar la actriz.

Celina Rucci recordó cómo adoptó a sus hijas

Rucci aprovechó para relatar la conmovedora forma en la que conoció a las niñas. “Una vez fue un noticiero a hacer una nota al Impenetrable y salió una nena diciendo que le gustaría tener una mamá y un papá. Vi esa nota y dije: ‘¿Por qué yo no?’”. Inmediatamente, decidió viajar a Chaco, pero advirtió que no había nada “organizado”. “No es que había un juez de por medio. Me metí en el lugar y dije: ‘¿Ahora qué hago?’”.

Según rememoró, en ese momento apareció una nena, a quien le preguntó si conocía a una niña llamada Noelia, que era el único dato sobre la pequeña. “Me contestó que era su hermana”, señaló.

Luego de entablar una conversación, la llevó hacia donde vivía su familia. “La condiciones eran muy básicas. Horribles, o sea, me apena que sigan pasando esas cosas en el país”, sostuvo.

Celina Rucci brindó los detalles de su experiencia instagram.com/celinarucciok

“Llegué y me presenté. Son personas que no tienen mucho contacto; entonces tuve que hablar y hacerme entender hablando pausado. Fui sola y me hicieron hablar con un cacique. Me preguntaron qué quería y les dije que había ido para adoptar a las nenas, que habían pedido tener una mamá y un papá”, indicó Rucci.

Sobre el proceso de adopción, sostuvo: “Las nenas ya podían hablar y le dijeron al juez que querían venir conmigo. El juez me empezó a dar directivas y yo le pregunte: ‘Mientras yo te junto todo eso, ¿vos las vas a tener en tu casa? Porque yo en estas condiciones no quiero que vivan más porque a partir de ahora son mis hijas’”, recordó.

Finalmente, se quedó en el lugar dos meses realizando los trámites mientras las niñas vivían con ella. “Yo me siento muy en paz y muy feliz. Logré lo que yo quería y les di las herramientas, el resto es cosa de ellas”, completó.

LA NACION