El emotivo mensaje de Celina Rucci, a un año de que le diagnosticaran leucemia: “Me tocaron esas cartas y jugué mi mejor partido”

“Hoy es un día muy especial para mí y para todos mis seres amados. Hace un año, mi vida cambió completamente. Me diagnosticaban leucemia y me internaban de urgencia corriendo peligro de no saber si podría volver a salir y ver a mi familia, amigos, trabajar o simplemente vivir”, recordó Celina Rucci, en un extenso y emotivo mensaje que compartió en su cuenta de Instagram.

“Me aferré tanto a mis convicciones, que lo encaré como si fuera una prueba más que te da este gran aprendizaje que es vivir. Tuve miedo, pero lo combatí con risas y humor; tuve ansiedad, como todos por no saber si había un futuro, pero me propuse vivir cada día como único e inigualable”, explicó.

Y continuó: “Descubrí que me emocionaban tantas cosas simples y cotidianas en las que antes quizás no reparaba. Aprendí que hay gente hermosa, generosa y que te llega al alma, pero no tiene tanta prensa como las almas oscuras que habitan entre nosotros. También aprendí a despojarme de los conceptos de perfección, me vi frente al espejo pelada, hinchada y dolorida, pero sonreía de felicidad porque podía decirles a todos que los amaba y eso fue algo mágico”.

“Hoy a un año de aquel día, he elegido continuar con todo ese aprendizaje, me tocaron esas cartas y jugué mi mejor partido. Acá nadie gana y nadie pierde, solo se trata de cambiar la mirada al mundo. Todos debemos aprender algo y tratar de ser unidos, las vueltas dan mucha vida. Gracias infinitas a mi hombre que me acompañó y nunca me dejó caer, a mis padres e hijos que siempre estuvieron ahí para darme esa cuota de fe que a veces faltaba, a mis amigas del alma y a mis amigos que me sacaban sonrisas incalculables y a ustedes que me cuidan cuando alguien me quiere lastimar, y me recuerdan anécdotas que vivieron conmigo”, agradeció la actriz.

Y finalizó su mensaje dirigiéndose a quienes están atravesando una situación parecida a la que le tocó vivir el último año: “A todos los que están transitando por algo similar no puedo darles una fórmula mágica, quizás mi experiencia les devuelva esas fuerzas que se necesitan para encarar estas pruebas. ¡Se me cuidan! Y en estos tiempos que nos toca vivir no sean malos, agradezcan a diario algo tan desvalorizado que es respirar. Los quiero”.

El mensaje, que fue acompañado por dos imágenes, una actual y otra de un año atrás, cosechó miles de likes y algunas respuestas de sus amigos y colegas más cercanos. “¡Aguante Rucci, gladiadora!”, le escribió Moria Casán. “Me emocionan tus palabras. ¡Tanta sabiduría adquirida! Te abrazo querida Celi, tengo imágenes de sueños hermosos que creamos juntas, te veo en ese elefante ingresando imponente, tan solo hoy con tus palabras, así de bella e inmensa”, sumó Reina Reech.

Débora D’Amato, a su vez, comentó: “Aprender es de sabios. Sos valiente incluso con miedos y temores. Mil besos Celina. Da gusto verte sonriente y leerte”. Pamela David, en tanto, expresó: “Bueno, ¡ahora, vení que te quiero abrazar! Te extraño. Fuiste, sos y serás siempre una mujer fuera de serie. Única. Maravillosa. ¡Te adoro, yegua!”.

A fines de marzo, la actriz Celina Rucci habló desde Nueva York, donde vive desde hace un año, sobre cómo se encontraba luego de terminar un tratamiento contra la leucemia. “Estuve ocupada tratando de resetear mi médula ósea. Cuando tomé la decisión de contarlo, ya había pasado mi tratamiento y podía decirlo sin generar que mi familia se sintiera mal”, explicó.

“Me tocó transitar todo esto en un momento en que la humanidad entera está preocupada, perdiendo familiares, trabajos. Asumí la decisión de transitar mi enfermedad tranquila y poner mi fuerza y energía en mi curación, en estar optimista. Y creo que fue un acierto. Soy como un dragón que cuando le pasa algo se mete en la cueva y se lame solo. Y cuando me siento bien, vuelvo”, relató la actriz en Intrusos.

Rucci dijo que estuvo 45 días internada, haciendo quimioterapia, y que el humor fue su gran salvación. “Me sacó adelante. Los médicos no entendían por qué sonreía, pero me hizo bien. Transité la enfermedad sola, con mi pareja, que es médico y me ayudó a transitar el dolor. También me sirvió el apoyo de la gente, pero no quiero ser un referente moral de lo que es el cáncer porque otras personas quizá necesitan otra cosa. En mi caso, las palabras cáncer, leucemia, cura, muerte se me hicieron común y me parece que está bien así. Para mí era un tratamiento, una transición. Hoy hay cura, hay tratamiento. No hay que tenerle miedo a la enfermedad”, señaló.

La actriz también contó que le dieron el diagnóstico muy rápido y quien se lo comunicó fue su pareja (el médico Federico Girardi): “Me dieron el diagnóstico en menos de 24 horas y recuerdo que fui al baño, agarré un toallón, me lo puse en la cara y grité, lloré... Después le dije a mi pareja que me dijera la verdad, si tenía cura o me iba a morir. Esta no es la primera vez que la vida me pone en situaciones extremas, pero pensaba que nunca me iba a pasar nada malo. Ahora estoy bien, tengo un control una vez por mes durante cinco años y el nivel de ansiedad es alto. Es bueno hacer terapia”.

LA NACION