El picante comentario de Juana Viale que descolocó a Rocío Marengo en la mesaza

Durante la presentación del menú de este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), Rocío Marengo fue sorprendida por Juana Viale y la cocinera Jimena Monteverde que la apodaron de una forma muy particular.

“¿¡¿¡¿Cómo están? ¡Buen día!”, se presentó Jimena a lo que Marengo le contestó: “¡Buen día, Jime! ¿Qué tal?”. “Muy bien, gracias por los chocolates. Sos la reina del chocolate”, respondió la cocinera llamando la atención de la conductora Juana Viale. “Ah, claro, sos la reina del chocolate”, afirmó Juana ya que la vedette está de novia con el empresario golosinero Eduardo Fort, hermano de Ricardo. “La primera dama”, la corrigió con una sonrisa Marengo. “Se pone seria la Marengo”, afirmó Juana.

Rocío está en pareja con el empresario desde 2013 con Fort, que mantiene un perfil mucho más bajo que su fallecido hermano. “Siempre mantuvimos esa piel desde el día uno. Hay una química que se dio con él que fue a primera vista, yo siempre resalto eso”, relató Marengo que luego contó cómo fue esa primera cita: “Yo lo conocí en un restaurante en Las Cañitas. Él estaba con sus amigos y yo con mis amigas. Fue un flechazo, pero como el restaurante cerraba nos fuimos a otro”.

“En ese trayecto escuché que él le decía a un amigo: ‘Yo me caso’. Yo me hice la que no escuchaba, pero escuché. Ahora que pasaron los años Eduardo lo niega, dice que dijo otra cosa, pero yo lo escuché clarito. Todavía no hubo propuesta, ¡pero yo lo escuché!”, reconoció.

LA NACION