Celina Rucci habló sobre la leucemia: “Cuando me dieron el diagnóstico pregunté si había cura o me iba a morir”

Celina Rucci habló desde Nueva York, donde vive desde hace un año, sobre cómo está su salud luego de contar que acaba de terminar un tratamiento contra la leucemia. “Estuve ocupada tratando de resetear mi médula ósea. Cuando tomé la decisión de contarlo, ya había pasado mi tratamiento y podía decirlo sin generar que mi familia se sintiera mal”, explicó.

“Me tocó transitar todo esto en un momento en que la humanidad entera está preocupada, perdiendo familiares, trabajos. Asumí la decisión de transitar mi enfermedad tranquila y poner mi fuerza y energía en mi curación, en estar optimista. Y creo que fue un acierto. Soy como un dragón que cuando le pasa algo se mete en la cueva y se lame solo. Y cuando me siento bien, vuelvo”, relató la actriz en Intrusos.

Rucci dijo que estuvo 45 días internada, haciendo quimioterapia, y que el humor fue su gran salvación. “Me sacó adelante. Los médicos no entendían por qué sonreía, pero me hizo bien. Transité la enfermedad sola, con mi pareja, que es médico y me ayudó a transitar el dolor. También me sirvió el apoyo de la gente, pero no quiero ser un referente moral de lo que es el cáncer porque otras personas quizá necesitan otra cosa. En mi caso, las palabras cáncer, leucemia, cura, muerte se me hicieron común y me parece que está bien así. Para mí era un tratamiento, una transición. Hoy hay cura, hay tratamiento. No hay que tenerle miedo a la enfermedad”, señaló.

La actriz también contó que le dieron el diagnóstico muy rápido y quien se lo comunicó fue su pareja (Federico Girardi): “Me dieron el diagnóstico en menos de 24 horas y recuerdo que fue al baño, agarré un toallón, me lo puse en la cara y grité, lloré…. Después le dije a mi pareja que me dijera la verdad, si tenía cura o me iba a morir. Esta no es la primera vez que la vida me pone en situaciones extremas, pero pensaba que nunca me iba a pasar nada malo. Ahora estoy bien, tengo un control una vez por mes durante cinco años y el nivel de ansiedad es alto. Es bueno hacer terapia”.

Para terminar, Rucci dijo que la enfermedad la unió más a su pareja y que sus hijos “siempre estuvieron al pie del cañón”.

