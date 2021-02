Charlie Sheen sobre su pasado: “Estaba abrumado y mi cerebro no funcionaba bien”

Charlie Sheen tenía una carrera prometedora. Según el propio actor llegó a admitirlo, toda su proyección en cine y televisión quedó eclipsada por su vida privada. Ahora, la estrella de Hollywood, de 55 años, dio una entrevista en la que se refirió a cómo fue su última década de vida, cómo transitó el éxito y qué cosas quisiera cambiar de su pasado. “Mi cerebro no estaba funcionando bien”, dijo.

En 2011, Sheen estaba en el pico de su carrera. Consagrado como el actor mejor pago de la televisión, su vida profesional atravesaba un gran momento. Sin embargo, mientras todo mejoraba en su trabajo, su vida privada se deterioraba a pasos agigantados, por su conflictiva relación con las drogas y sus problemas de salud mental.

Durante una entrevista con Yahoo Entertainment, el actor contó que su mayor momento de éxito, con la exitosa comedia Two and a half men (Warner Channel), fue el más difícil de transitar, en particular, después de su divorcio con Brooke Mueller.

En 2011, Sheen fue despedido de la serie y reemplazado por Ashton Kutcher. Desconocido para el público en ese momento, Sheen fue diagnosticado con VIH ese mismo año, un hecho que luego reveló en 2015.

Cuando finalmente anunció su diagnóstico, el actor también contó que desde 2011 había desembolsado casi US$10 millones para mantener la información sobre su enfermedad en secreto. “Creo que el crecimiento tiene que comenzar con una actitud completamente activa de mi parte”, reflexionó durante la entrevista en la que consideró que su comportamiento, en el pasado, fue “absolutamente juvenil”.

“Creo que fueron las drogas o los efectos residuales de las drogas… y también fue un océano de estrés y un volcán de desprecio”, añadió el actor. “Yo estaba abrumado y mi cerebro no funcionaba bien. Decir que fue abrumador es una subestimación total”.

