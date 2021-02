Valeria Aquino: “El Polaco me escribía mientras Barby Silenzi estaba embarazada”

En medio de los rumores de que Valeria Aquino se habría interpuesto en la relación entre el Polaco y Barby Silenzi, Aquino le respondió a la bailarina y afirmó que el cantante le escribía mientras ella estaba embarazada. Además, la modelo contó que la hija que tiene con el músico decidió no ir más a la casa del Polaco y Silenzi porque “no se sentía cómoda” y no la peinan.

Aquino explicó cómo es el vínculo que mantiene con el padre de su hija, quien habría sufrido un destrato por parte de la actual pareja de su ex. “Nosotros pensamos que eran celos, la nena tiene 7 años, pueden ser celos, pero soy su mamá”, dijo en Intrusos (América TV).

“Mientras ella estuvo embarazada El Polaco me escribía para hacerme reclamos de que yo había estado con otros chicos. Él me escribe a mí todo el tiempo”, dijo y agregó que Silenzi siempre quiere sacar conclusiones de lo que pasa entre ambos sin darse cuenta que llevan separados mucho tiempo. “Yo le respondía que no hay que hacer reclamos, porque hace 6 años que estamos separados. Esto, mientras él estaba con su pareja, claramente”.

Barby Silenci y El Polaco todavía apuestan por su pareja Instagram

Según explicó la modelo, le habría pedido a el Polaco que no le escribiera más porque ambos ya estaban en pareja: “Hay que dejar en claro que nadie quiere reconquistar, porque el papá de Alma es como un hermano para mí y tenemos una relación linda en la que no nos maltratamos ni hay insultos ni adicciones. Y le agradezco mucho a Dios que hoy tengamos este Polaco con nosotras”.

“Yo no necesito de Barby para vivir, tengo los medios para vivir”, respondió a los dichos de Silenzi de que buscaba fama y seguidores. En seguida, la modelo contó que el Polaco un día llegó temprano angustiado por un reclamo que le hizo su hija. “Él estaba muy angustiado porque Alma le dijo que no quiere volver. Le dijo ‘papá no quiero ir a tu casa por unos días’”.

Por lo que Alma justificó su decisión: “No, porque no me peina, no me cambia la ropa sucia, porque las otras siempre están bien peinadas. Lo que Alma sintió fueron celos, destrato. Vamos a una psicóloga porque yo no tengo nada de ocultar. Lo único es que trato de decir es que Alma decidió no ir a la casa del padre mientras esté Barby. Nosotros pensamos que eran celos, tiene 7 años, pero soy su mamá”, sintetizó.

