Fátima Florez imitó a Charlotte Caniggia en vivo, y la hija de Mariana Nannis le hizo una feroz devolución

12 de diciembre de 2020 • 11:54

Charlotte Caniggia y Fátima Florez protagonizaron un momento bastante tenso en el Cantando 2020 (eltrece). Es que la hijade Mariana Nannis no se siente muy cómoda con que la copien. De todos modos, la imitadora hizo su número frente a la mediática, y Caniggia le dio su devolución.

"Te juro que no dormí ayer, de nervios", comenzó Florez, ahora jurado del certamen. "Porque estoy acostumbrada a estar de ese lado [como participante]. Este show, lo que se siente en pista, siempre te come y estar acá también te come", agregó. "Respeto y quiero a los compañeros, son grosos todos, gracias por permitirme estar esta noche acá".

En ese momento, Moria Casán interrumpió a Florez. "Si estás acá vas a tener que tirar un lindo hueso", dijo la jurado. "La señorita Charlotte Caniggia, nuestra Cindy Lauper, dice que vos no la imitás bien, que ella no es ninguna tonta, que la hacés como si fuera una chica de otro siglo, y que le parece una falta absoluta de respeto", añadió.

Florez, imitando a Charlotte, le respondió: "Moria, te estudiaste mal el libreto, a mí me gusta como me hace, y si me hace es porque soy importante", sostuvo. En ese momento, Laurita Fernández y Ángel de Brito le preguntaron a Charlotte si se sentía cómoda con el número de Florez. Sin filtro, Caniggia sostuvo: "Yo odio que me imiten, nadie puede imitarme, ¡mirame!".