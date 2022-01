Érica Rivas revivió la polémica por su salida de Casados con hijos y aseguró: “Me echaron”

Tras trece años fuera de la pantalla, en 2019 el elenco de Casados con hijos (Telefe) anunciaba una gran vuelta teatral de la ficción que supo cosechar miles de fans en todo el país. Guillermo Francella, Florencia Peña, Érica Rivas, Marcelo de Bellis y Luisana y Darío Lopilato confirmaron su participación. Pero, la alegría duró poco tras la escandalosa salida de uno de ellos apenas confirmado el proyecto.

Érica Rivas quedó afuera de la obra de teatro por una feroz pelea con los productores y directivos, la cual no tardó en trascender a los medios. El punto de conflicto habría sido la propuesta de la actriz para realizar cambios en los guiones en su personaje, María Elena Fuseneco.

El elenco principal de la versión televisiva, que salió en pantalla entre 2005 y 2006.

El objetivo de Rivas habría sido dejar aquellos chistes y comentarios considerados machistas, muy presentes en los diálogos de la tira, que actualmente no son aceptados por ella para ser replicados, sobre todo por su militancia feminista. Al realizar este planteo, denunció que los directivos del proyecto la llamaron “feminazi”.

Érica Rivas quedó afuera de Casados con hijos, tras una pelea con los directivos. Archivo

Lejos de dar por finalizado el tema, en una reciente entrevista Rivas hizo referencia nuevamente al conflicto y su fuerte deseo de volver a ser parte del proyecto. “Ellos no quieren que yo esté. Ellos me echaron. O sea, yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación. Además, como mujer, como actriz, como feminista. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa”, expresó.

Érica Rivas habló sobre su salida de Casados con hijos

Al sincerarse sobre la tristeza que le genera no ser parte del elenco, no dudó en destacar el gran sufrimiento que atravesó al desatarse el escándalo. “A mí también me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a un programa de esos horribles. Fue feo”, afirmó en diálogo con Julio Leiva para el ciclo Caja Negra (Filo News), al recordar el mensaje que ella le envió a los productores, el cual fue difundido a todo el elenco y los medios sin su autorización y esto fue lo que generó el conflicto.

Sin dudar, arremetió contra quienes realizaron aquella difusión que la dejó fuera del proyecto teatral y aclaró que los destinatarios fueron todos hombres: “No me lo esperaba. me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huev... porque soy un grano en el ort...”.

Érica Rivas en Casados con hijos, junto a Flor Peña y Luisana Lopilato. Captura de TV/ Telefe

A pesar de mostrarse aún molesta por estar fuera del proyecto, que actualmente quedó inconcluso debido a la pandemia, no descartó en volver a poder personificar a María Elena Fuseneco. “Quizás en algún momento lo haga, pero ahora me duele mucho. Lo que sí podemos decir es que yo traté un montón”, concluyó.