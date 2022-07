Alejandro Paker, el villano de Canta conmigo ahora, se defendió de las críticas

A cuatro días del debut, estalló la polémica en el jurado de Canta conmigo ahora. Mientras que Locho Loccisano es criticado por apretar el botón con todos los participantes que pasan por el escenario, Alejandro Paker lo es por todo lo contrario: el referente de la comedia musical argentina es difícil de convencer y ya se ganó el mote de “villano” por nunca elegir a nadie.

“Voté de una porque mantiene las notas mejor que muchos de los que están acá que no se levantaron”, dijo el exparticipante de El Hotel de los Famosos retando a esos compañeros que no votaron a uno de los concursantes de la noche de ayer. “Es que vos votás a todos”, se escuchó entre el centenar de expertos en canto cuestionando su rol. Comentario que no hizo callar al joven. “Y sí, porque me gusta votarlos a todos, ¿qué problema hay?”, arremetió.

“Y sí, ¿cuál es el problema? Paker no vota a ninguno y Locho a todos...”, lanzó Marcelo Tinelli generando polémica en el estrado. Sus dichos generaron una nueva reacción, pero esta vez contra el más crítico del jurado, a quien ya todos apodaron “el villano”. “Que le saquen el botón y listo”, “Yo pondría a la venta el botón que no lo usa”, “Lo que pasa que él es el botón”, dispararon algunos de sus colegas generando un fuerte bullicio en el estudio.

Tras este altercado, Alejandro Paker habló al respecto en Socios del espectáculo. “Es interesante la diversidad de opiniones. Y está bueno que uno rescate que si te eligieron 80, te eligieron 80. No estemos pendientes de los 20 que no te eligieron. Y si fui uno de los que no te eligió, que no te importe”, expresó el artista sobre las quejas recibidas.

Y enseguida, le dio un consejo a quienes se presentan en el escenario del show. “Empecemos a desaprender eso y a valorar que te está eligiendo un montón de gente que inclusive no pagó la entrada. Porque nosotros somos 100 invitados -porque no hemos pagado la entrada para verte como artista, para ver tu arte- entonces bueno, te eligieron 80, te eligieron 50, es un montón”, señaló.

La palabra de Cande Tinelli

A pesar de su bajo perfil en los medios, Cande Tinelli se animó al desafío de ser jurado de este big show y está feliz de ser parte. “Es una energía re positiva”, confesó en el ciclo de eltrece mientras habló de cómo ve a su papá al frente de este nuevo formato. “A mi viejo lo veo re feliz. Sé que lo está disfrutando y eso me parece clave. Que hace rato no veo que sucede eso, así que estoy re contenta”, reveló.

En cuanto a su rol como jurado, Cande advirtió que se siente identificada con mucho de los participantes que pasan por el escenario. “Es muy loco eso. Muchos son chicos, muy chicos y me siento re identificada con esto del miedo. Me parece que está buenísimo que se animen, y apoyar eso, es emocionante. Está súper bueno ver eso”, indicó.

“¿Apoyaste la candidatura de Manuel Wirtz como delegado del jurado?”, le preguntó el cronista sobre este cargo que generó cierta polémica entre el gran estrado. “Sí, lo banco, lo banco”, lanzó mientras que también tuvo grandes palabras para Gladys, “la bomba tucumana”, a quien quieren postular como “la reina del jurado”. “Yo a ‘la bomba’ la amo, así que podría ser totalmente. Es un lugar que llevaría de taquito, así que la banco a full”, concluyó.