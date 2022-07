Fabián Gianola reapareció tras la causa por abuso en su contra y reveló que está desempleado: “Ni trabajo ni ofertas”

Después de varios meses de permanecer alejado de los medios debido a la causa judicial que debió enfrentar, Fabián Gianola reapareció públicamente y dio algunos detalles sobre cómo sigue el proceso que le iniciaron tras ser denunciado por abuso sexual. Asimismo, el actor contó cómo continúa su situación económica después de pasar un largo periodo de tiempo sin trabajar en el medio.

Su aparición tuvo lugar durante la emisión del martes de “Mitre Live”, el ciclo que conduce Juan Etchegoyen de lunes a viernes a las 17 en las redes sociales de la radio. El periodista contó que logró comunicarse vía mensaje de WhatsApp con el actor y pudo obtener algunas palabras sobre cómo continúa la causa en su contra y las novedades en el caso.

“Hola Juan, del proceso judicial no hay nada, todo muy tranquilo”, fue la respuesta que leyó el periodista en Instagram. La causa donde el actor y conductor está imputado se inició el 3 de junio de 2019, después de una denuncia por abuso sexual presentada por la actriz Fernanda Meneses. Un mes después, la locutora Marcela Viviana Aguirre, con quien trabajó en el programa Estamos de vuelta (Radio Colonia), hizo otra presentación en la Justicia.

Reapareció Fabián Gianola y habló de la causa judicial en su contra (Video: Instagram @radiomitre)

Asimismo, Etchegoyen, aprovechó la oportunidad para preguntarle cómo está su situación laboral, ya que, como actor y conductor, lleva un largo tiempo sin aparecer delante de las cámaras. Además, en otras oportunidades, ya hizo referencia la falta de propuestas de nuevos proyectos. “No hay nada de nada, no hay nada de trabajos ni ofertas”, decía el mensaje que se compartió durante el vivo de Instagram.

A su vez, el conductor también se comunicó con el entorno del actor de Los Únicos (eltrece) quienes le dijeron: “Fabián está esperando que la Justicia hable, podría ser que en agosto haya novedades y que Gianola quede libre de culpa y cargo”.

Respecto a la situación económica del actor, sus allegados sostuvieron que “es alarmante porque hace un año que no trabaja, todas las denuncias provocaron un estancamiento en ese sentido y se mantiene con dinero prestado, generalmente, por su hijo”.

Con relación a cómo es el día a día del actor, el periodista indicó: “Dentro de las posibilidades, continúa con su vida normal, me dicen que prácticamente no sale a la calle, no por miedo a que le pase algo, sino para no exponerse”. En la misma línea agregó: “Me contaron que Gianola fue a un lugar y le pidieron una foto y él dijo: ‘Perdón, pero no’. Imagino que debe tener cierto temor a que la foto se viralice y empiecen nuevamente a hablar de él”.

A comienzos de este año, el actor fue procesado en el marco de la causa por abuso sexual simple, hecho que fue denunciado por la locutora Marcela Viviana Aguirre. Además, según trascendió, también fue embargado por 800 mil pesos.

En su momento, la locutora presentó audios de WhatsApp que Gianola le habría enviado y que, posteriormente, fueron incorporadas a la causa. “Si hay que poner el cuerpo, Vivi, lo tenés que poner por la profesión. Si hay que poner el c..., ya sabemos, lo ponemos; en este caso, lo ponés vos”, se lo escucha decir, presuntamente, a Fabián.