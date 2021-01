Coronavirus: Chiche Gelblung se aplicó una vacuna china y relató su experiencia

En Polémica en el bar, este martes Chiche Gelblung detalló su experiencia como parte del estudio de la vacuna contra el coronavirus desarrollada en China Fuente: Archivo

Chiche Gelblung contó que se dio la vacuna contra el Covid-19 y aprovechó la ocasión para relatar su experiencia. A mediados del año pasado, el periodista estuvo varios días internado por un cuadro de neumonía y sepsis.

"Vengo de vacunarme", indicó Chiche este martes durante el programa Polémica en el bar. Ante la sorpresa de sus compañeros, añadió: "Participé del protocolo de la vacuna china que viene de China y Canadá". Luego, detalló que la dosis la recibió en el Instituto Proteger. "Donde se vacunó el profesor Cormillot padre (por Alberto)".

El periodista continuó: "Primero te sacan sangre con una jeringa y la mandan a estudiar". A su vez, aclaró que no sintió dolor cuando le dieron la inyección.

De acuerdo a la página oficial del Centro de Vacunación Proteger, la vacuna fue desarrollada por el Beijing Institute of Biotechnology, CanSino Biologics Inc, de China y su aplicación forma parte de un estudio que se encuentra en su fase III para testear.

Chiche Gelblung dijo que no se aplicó la Sputnik V "por la edad" Crédito: Captura

"Me dieron una sola dosis que cubre el 95%, si te dan la vacuna", en referencia a que como es un estudio aleatorizado, recibir la vacuna o el placebo depende del azar.

Cuando le consultaron por qué no se dio la Sputnik V, Chiche contestó: "Por la edad, la rusa no. No se la pone Putin, ¿me la voy a dar yo?".