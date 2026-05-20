Cómo sigue la salud de Chiche Gelblung: diálisis todas las semanas y recuperación día a día

Samuel “Chiche” Gelblung se encuentra internado luego de haber sufrido un accidente doméstico. Según pudo saber LA NACION, el periodista de 82 años se cayó en su casa hace veinte días y se lastimó el ojo izquierdo, lo que derivó en que el lunes los médicos determinaran que permanezca bajo cuidados y en obversación en la sala de terapia intensiva. Cabe recordar que un mes atrás le colocaron dos stents tras sufrir una descompensación.

En las últimas horas, el propio conductor se comunicó con su amigo, el médico cardiólogo Jorge Tartaglione, y le aclaró algunas versiones sobre su salud. “El corazón anda bien”, leyó el profesional el mensaje que recibió de Gelblung en LN+.

“Siempre recomiendan reposo y trabajar lo menos posible, pero yo trabajo igual”, había dicho el comunicador luego de aquella intervención quirúrgica, cuando retomó su actividad laboral. Días después fue el accidente doméstico que le valió el golpe en uno de sus ojos que por estas horas preocupa a los médicos. Además, les llamó la atención que no se hubiera controlado en su momento.

Según pudo saber este medio, el periodista se encuentra estable, consciente y con ganas de recibir el alta médica. “No quiere seguir internado”, cuentan desde su entorno. Es que quienes lo conocen entienden la perseverancia del conductor y su ímpetu para volver a trabajar, pero también lo cuidan y quieren que haga el reposo necesario hasta recuperarse. En tanto, sostienen que el paciente les explicó su necesidad de retomar su actividad laboral.

Por otro lado, tanto su entorno como sus médicos personales siguen de cerca la salud del conductor que se realiza diálisis todas las semanas debido a una insuficiencia renal. Por caso, aseguran quienes están a su lado, que ese es uno de los principales motivos por los cuales a Chiche no le gusta ir al médico ni hacerse controles. Desde que comenzó con el tratamiento, evita visitar a los doctores por otras cuestiones.

Cristina Seoane, su compañera de vida desde hace casi 50 años y madre de sus tres hijos, Federico, María y Magdalena, lo acompaña y está a su lado como en cada internación o momento delicado de salud que le toca atravesar. Por estas horas, tanto ella como sus hijos buscan resguardar su intimidad y cada parte médico que reciben a diario. Es por eso que tampoco quieren que se filtre el diagnóstico que recibió Chiche tras el golpe en su ojo izquierdo producto del accidente doméstico que tuvo a principios de mayo.

Mientras tanto, consciente y en plenas facultades, el periodista espera que terminen los controles de rutina y que los médicos le den el alta para poder regresar a su hogar y continuar con su recuperación. Chiche quiere retomar cuanto antes sus actividades laborales.