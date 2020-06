Chicos: Dalia Gutmann y Limón, moderadas por Magdalena Fleitas

Dalia Gutmann y Limón, el personaje de Magdalena Fleitas, en Conversaciones de niña a mujer

Limón está en primer grado. Aunque no está muy segura de qué significa "estar" ahí. Se pregunta por qué cuando recién estaba aprendiendo las letras y los números, de golpe ya no puede ir más a la escuela. Se pregunta si se va a acordar de sus amigas... "Yo la dejo, que se exprese, que comparta lo que le pasa", dice Magdalena Fleitas sobre ese títere que la acompaña desde cuando animaba fiestas infantiles, aunque nunca subió con ella al escenario para los recitales de su repertorio del ciclo Risas de la Tierra .

Ahora, este domingo a las 17, llegó finalmente el momento en que Limón ocupe el centro de la pantalla, ya que no del escenario en tiempos de pandemia. O al menos la mitad. Porque en la otra mitad estará Dalia Gutmann, entablando con ella en el streaming de Instagram Conversaciones de niña a mujer (@magdalena.fleitas).

La cantante y titiritera tratará de moderar esa charla -que podría derivar en stand-up a pantalla partida- con alguna canción para evitar el descontrol del diálogo. Es que Limón, siempre espontánea, puede distraerse con un bichito que pasa, o decir cosas fuera de lo "correcto". Como ya lo demostró hace dos semanas en un diálogo con Darío Barassi . En el caso de Dalia Gutmann se le agrega a Limón la expectativa de "hablar de cosas de chicas", anticipa Magda Fleitas: "Le encanta el mundo femenino, seguramente le preguntará qué cosas le gustaban a Dalia cuando era nena."

Tal vez le cuente la actriz de sus primeras incursiones en los escenarios. No como actriz, sino como pequeña espectadora. " A mí me gustaba no ir a primera fila, sino a sentarme en el escenario a ver las obras", recuerda Dalia Gutmann. "Muchas veces me echaban los de seguridad y otras veces me dejaban, como cuando fui a ver a Pipo Pescador sentada en el escenario y Pipo me dejó. Estaba desesperada por el escenario, me encantaba. Pero no me imaginaba dedicarme yo a eso, lo veía como algo inalcanzable, como algo que hacía gente extraterrestre. Me fascinaba."

Dalia Gutmann para las niñas y niños

Para Gutmann se da con Limón una breve oportunidad de dirigirse al mundo infantil, un deseo que dejó hasta ahora postergado en su carrera artística. "Siempre soñé con participar de grandes producciones musicales tipo Peter Pan o Aladín, pero bueno, me dediqué al stand-up, no se puede hacer todo."

Es imprevisible qué puede surgir del diálogo con Limón, que protesta por lo aburrido de jugar siempre a los mismos juegos en la casa, que expresa sin tapujos lo que le da miedo tanto como lo que la pone contenta. Gutmann supone que ella también habría sido "insoportable" de haber vivido de niña una cuarentena como la presente. Pero tiene algunas recomendaciones para sobrellevar la situación: "Aprovechen para aprender juegos nuevos, bañarse mucho, mirar pelis, hacer dibujos, hablar por teléfono con los abuelos y los primos... y por favor, ¡sáquense el pijama!"

Para Fleitas, Limón representa la voz de los niños , genera una empatía que se plasma en mensajes que le llegan de los chicos y que seguramente se multiplicarán después del domingo. Para Gutmann, la conversación podría tener por norte un deseo: "Todo va a estar bien, en la primavera vamos a volver a estar juntos."

