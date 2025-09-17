Cómo participar de las Audiciones abiertas en Buenos Aires para la obra Charlie y la fábrica de chocolate

Se abrieron las audiciones en Buenos Aires para la obra Charlie y la fábrica de chocolate, inspirada en una de las películas más clásicas y entrañables de la historia del cine familiar. La puesta en escena llegará al Teatro Gran Rex durante las vacaciones de invierno de 2026 y la convocatoria busca niños y niñas que quieran postularse para interpretar a Charlie Bucket, el protagonista de la historia creada por Roald Dahl.

La producción busca talentos infantiles de entre 9 y 12 años (o que aparenten esa edad) con habilidades indispensables de canto y actuación, además de facilidad para la danza. Algunos personajes requerirán conocimientos específicos en danza clásica o en estilos modernos como Jazz, Pop o Urbano.

Charlie y la fábrica de chocolate es una película de 2005 dirigida por Tim Burton y basada en la célebre novela homónima de Roald Dahl, publicada en 1964 (Foto: Captura YouTube)

Las audiciones presenciales se llevarán a cabo en Buenos Aires, mientras que los ensayos están programados para abril y mayo de 2026. La inscripción para participar estará abierta hasta el 28 de septiembre de 2025 y se realiza exclusivamente a través de un formulario online.

La convocatoria representa una oportunidad única para nuevas generaciones de artistas: formar parte de la próxima superproducción de la próxima temporada, en un espacio único de crecimiento profesional donde podrán vivir una experiencia inolvidable en la fábrica más famosa del mundo.

La producción argentina de Charlie y la fábrica de chocolate – El Show se perfila como uno de los grandes acontecimientos teatrales de 2026. La convocatoria para conformar el elenco infantil marca el primer paso de esta ambiciosa propuesta, que promete una puesta en escena de gran magnitud, con música, danza, interpretaciones en vivo y una deslumbrante producción visual.

La película, protagonizada por Johnny Depp como Willy Wonka y Freddie Highmore como Charlie, combina aventuras, fantasía y lecciones sobre la humildad y la bondad (Foto: Captura)

La obra invitará al público a sumergirse en el fantástico mundo de Willy Wonka y a acompañar a Charlie Bucket junto a los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados en una travesía inolvidable. Con un equipo creativo de primer nivel, la experiencia buscará conjugar magia, emoción y espectáculo al más alto nivel de la cartelera nacional.

Cabe destacar que se trata de una nueva gran apuesta de los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock -Carlos y Tomás Rottemberg y Mariano Pagani-, que ya superaron más de 500.000 espectadores. Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show se estrenará en el flamante teatro porteño en invierno 2026.

“Vamos a continuar con un título que se ajusta a nuestra premisa original, que se trate de una obra a la que nosotros llevaríamos a ver a nuestros hijos”, explicó Carlos Rottemberg en una entrevista a LA NACION. Por su parte, Tomás Rottemberg, responsable de la producción de varios títulos en cartelera sobre la Calle Corrientes, agregó: “Buscamos, una vez más, que la obra contenga un mensaje que supere el mero entretenimiento”.

Una escena de Charlie y la fábrica de chocolate, uno de los grandes éxitos de Roald Dahl llevado al cine por Tim Burton LA NACION

El espectáculo se inspira en la célebre novela de Roald Dahl y en la popular película protagonizada por Johnny Depp. Desde su estreno en el West End de Londres en 2013, bajo la dirección de Sam Mendes, la obra recorrió algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, incluido Broadway, y una aclamada gira por Estados Unidos.