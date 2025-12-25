El accidentado paso de Sean Penn por La familia Ingalls: “Nunca más volvió al set”

Es posible que para la mayoría de los televidentes haya pasado desapercibido, pero Sean Penn formó parte del elenco de una de las series más exitosas y queridas de todos los tiempos: La familia Ingalls. Cuando era apenas un preadolescente, el actor realizó una breve participación en el ciclo protagonizado por Michael Landon y Melisa Gilbert, pero lejos de lucirse por su talento, terminó llamando la atención de sus compañeros por otra razón.

En el último episodio del podcast The Patrick LabyorSheaux, Alison Arngrim, la actriz que interpretó con maestría en la serie a la odiosa Nellie Oleson fue quien rescató del olvido aquel bochornoso episodio protagonizado por quien se convertiría en una de las figuras cinematográficas más importantes de Hollywood.

Alison Arngrim y Sean Penn, en una escena de La familia Ingalls IMDB.com

La actriz recordó que las grabaciones del programa se llevaban a cabo en la localidad de Simi Valley, ubicada al sur de California, un lugar en el que las temperaturas eran altísimas y no corría ni una brisa de viento. “Era el lugar más caluroso del mundo”, coincidió Patrick Labyorteaux, presentador del podcast y también exmiembro del elenco del exitoso programa.

“Hacía tanto calor que tenían cubos de agua helada para que pudiéramos embeber paños y ponérnoslos alrededor del cuello para refrescarnos”, reveló el actor. “¿Viste que la gente dice que la primavera llegó cuando podés ver un petirrojo? Bueno, el primer día de verano era cuando me veías en el suelo”, ironizó la actriz, dando a entender que solía bajarle la presión cuando el calor se volvía más inaguantable.

Luego, recordó que no fue la única que terminó en el piso debido a las altas temperaturas. Penn participó como extra en el episodio 11 de la primera temporada, “La Voz de Tinker Jones”, dirigido por su padre, Leo Penn. En ese capítulo, los niños del pueblo trabajan con un calderero ambulante para fabricar una nueva campana de iglesia.

Sean Penn participó como extra en el episodio 11 de la primera temporada, “La Voz de Tinker Jones”, dirigido por su padre, Leo Penn IMDB.com

Por eso, tuvieron que pasar varias horas reunidos alrededor de una forja caliente, para grabar un par de escenas. “De repente, oí un ruido, me di la vuelta y lo vi a Sean Penn desplomado en el piso”, recordó Arngrim.

No está claro si su padre tenía pensado que Sean grabara alguna otra escena, pero lo cierto es que no volvió a aparecer en escena. “Nunca lo vimos volver en sí. Se lo llevaron y nunca volvió al set. Eso fue todo para él. Había terminado su día”, resumió la actriz.

Esa situación, en cierto modo, le sirvió a Arngrim para demostrarle a los productores que ella no era la única que sufría por las altas temperaturas. “Fue entonces cuando decidieron que quizá no era solo yo el problema”, señaló.

Pero el calor no fue el único factor que enturbió la feliz experiencia de haber formado parte de aquel éxito televisivo. Desde que el programa dejó de grabarse, en 1983, Arngrim se refirió en varias oportunidades al odio que generaba su personaje en los espectadores, y cómo ese odio llegó a transformarse en algo difícil de gestionar y de soportar. “No me decían: ‘Ay, estoy loco por ti. Te quiero’. Me repetían una y otra vez: ‘Te odio. Te odio muchísimo’”, reveló durante la reunión del 50º aniversario de la emisión del capítulo final del programa.

Alison Arngrim interpretó a Nellie Oleson en La Familia Ingalls. Archivo

Incluso reveló que las agresiones llegaron a volverse físicas. “Alguien me tiró un refresco de naranja a la cara mientras participaba en un desfile navideño”, contó, a modo de ejemplo.

Sin embargo, ninguna de esas muestras de desagrado hacia su personaje hicieron que ella misma llegara a odiar a Nellie. “Todavia me siento profundamente conectada a ella. Es como parte de mi cuerpo. Suelo decir que es como mi hermana. Es como mi gemela malvada”, explicó alguna vez. Y en otra ocasión señaló: “Es como otro brazo, una pierna o un apéndice. No se va a ninguna parte. Simplemente está ahí, siempre conmigo”.