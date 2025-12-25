Una noche sin paz ni amor: la triste Navidad de la familia de Victoria y David Beckham

El espíritu navideño parece haber brillado por su ausencia en las majestuosas mansiones de la familia de Victoria y David Beckham. El 2025 fue un año complicado para clan comandado por la cantante y el exfutbolista, pero esta semana, las diferencias entre ellos quedaron más al descubierto que nunca.

Este 25 de diciembre, mientras millones de personas utilizaban sus redes sociales para compartir buenos deseos y mostrarle al mundo cómo habían recibido la Navidad, el hijo mayor del matrimonio, Brooklyn, recurrió a su cuenta de TikTok para burlarse de las afirmaciones de su hermano Cruz, con quien no se habla desde hace meses.

Los Beckham en una de sus últimas postales familiares, antes del quiebre Gareth Cattermole - Getty Images Europe

En realidad, el aspirante a chef buscó una manera desafiante de responderle a su hermano, que recientemente reveló que tanto él como sus padres habían sido bloqueados en las redes por el primogénito de la ex Spice Girl.

Concretamente, Brooklyn compartió un mordaz video en el que se lo ve paseando por la calle, mientras sueña una frase de la canción de Lady Gaga “Telephone” que dice: “Lo siento, no puedo oírte. Estoy un poco ocupada”. Para que no quedaran dudas de que la elección de la frase no había sido azarosa, decidió transcribirla y resaltarla en negrita en la parte superior de clip.

El mordaz mensaje de Brooklyn Beckham para su hermano Cruz

Sus seguidores interpretaron inmediatamente a quién estaba dirigido el mensaje y por qué. Este nuevo capítulo del drama familiar comenzó a principios de este mes, cuando Victoria le dio “Me gusta” a una publicación de su hijo mayor en la que enseñaba a asar un pollo.

Ese “like” provocó una avalancha de comentarios de seguidores que le pedían a Brooklyn que hiciera las paces con sus padres. Sin embargo, el efecto fue contrario al deseado: decidió bloquearlos.

El último video de Brooklyn Beckham que su familia pudo ver, antes de que decidiera bloquearlos a todos

Cuando algunos medios y usuarios de las redes notaron que el futbolista y la diseñadora ya no figuraban en la lista de seguidores de su primogénito, Cruz salió en defensa de sus padres. “No es cierto. Mis padres nunca dejarían de seguir a su hijo”, escribió. Y agregó: “Seamos claros: se despertaron bloqueados... Al igual que yo.”

Ya a mediados de año las redes se habían convertido en el escenario público de la disputa familiar, cuando muchos seguidores comenzaron a observar que Victoria evitaba poner “me gusta” a las fotos que su hijo Brooklyn posteaba junto a su esposa Nicola en Instagram. En cambio, no evitaba los corazoncitos cuando aparecía él solo en las publicaciones. En ese momento, los medios dieron cuenta de que en el último tiempo la cantante había presionado el botón de “me gusta” en nueve publicaciones compartidas por su hijo de 26 años e ignoró las cuatro que incluían a la actriz y empresaria.

Para ese mismo tiempo, Cruz compartió polémicos mensajes que habrían tenido a su hermano mayor como destinatario: “Sos un fraude”,“El karma te alcanzará”, “Maldito seas”, “La gente se da cuenta” y “Estás muerto para mí”, fueron algunos de los letales comentarios que el joven escribió.

Brookly junto a su esposa, Nicola Peltz, y su madre

La mala relación entre Brooklyn y su familia data de hace tiempo. Los primeros rumores de conflicto comenzaron en 2022, cuando el joven contrajo matrimonio. Que Victoria Beckham se metió por demás en la organización de la boda, que se había comprometido a diseñar el vestido de novia y a último momento se arrepintió y que el día del festejo la cantante de “Wannabe” opacó a la novia acaparando el principal baile nupcial fueron algunas de las versiones que evidenciaban un incipiente malestar en la familia.

Luego, una nueva pelea entre hermanos por una mujer entró en escena. En abril, Romeo anunció su noviazgo con Kim Turnbull y, al parecer, eso enfureció a su Brooklyn. ¿El motivo? Algunos afirman que el chef y la modelo tuvieron una relación previa. A partir de ese momento, el mayor del clan dejó de compartir eventos familiares y cortó todo tipo de comunicación con su familia de origen.