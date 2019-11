China: murió el actor Godfrey Gao mientras participaba en un reality show

El actor y modelo de 35 años estaba corriendo cuando se descompensó Crédito: Instagram

27 de noviembre de 2019 • 15:49

El modelo y actor Godfrey Gao murió trágicamente esta mañana mientras filmaba un reality show de TV llamado Chase Me, en China.

Según el medio WWD, Gao de 35 años se desmayó en el set y, a pesar de las maniobras realizadas por los paramédicos durante 3 horas, no pudo sobrevivir.

"Estamos en shock, muy tristes. Hasta este momento no lo queremos aceptar", confesó un vocero de Jetsta, prensa del actor. "Por favor, respeten a la familia de Godfrey para que puedan organizar el funeral tranquilos. Gracias a todos", concluyó.

Los productores de Zhejiang Television, el canal que emite el programa en el que celebridades compiten con personas en desafíos físicos, explicaron que Gao estaba corriendo cuando de repente se tiró al suelo.

Todavía no se saben las causas de la muerte del actor que se hizo popular gracias a su papel en la película The Mortal Instruments: City of Bones, en 2013. También tuvo una carrera exitosa como modelo, para marcas como Louis Vuitton y apareció en múltiples películas y programas de China, aunque vivía gran parte del tiempo en Vancouver, Canadá.