Quién subió al balcón en MasterChef Celebrity ayer, domingo 28 de diciembre

Este domingo 28 de diciembre un participante de MasterChef Celebrity quedó fuera de peligro de eliminación. En esta gala de “última chance”, Ian Lucas subió al balcón, mientras que Claudio “Turco” Husaín quedó nominado para la noche de eliminación.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Quién se salvó en MasterChef y subió al balcón ayer, domingo 28 de diciembre

En esa emisión de MasterChef Celebrity, todos los participantes en juego se enfrentaron entre sí para definir al primero que vaya a salvarse. Es por eso que los jugadores con peor desempeño en noches anteriores (delantal gris) tuvieron que cocinar para ganar un lugar en el balcón y salvarse de la gala de eliminación. El desafío consistió en preparar dos platos típicos de Nepal, entre ellos el Dal Bhat.​

El jurado evaluó sabor, presentación y fidelidad a la receta, y decidió que Ian Lucas fue el mejor de la noche. Por voto unánime, le dieron el delantal blanco y subió al balcón.​

Quienes quedaron con delantal negro y enfrentarán la gala de eliminación fueron:

Momi Giardina

Andy Chango

La Joaqui

Susana Roccasalvo

Chino Leunis

El Turco Hunsaín

“Hoy escalaste la montaña, escalaste el balcón”, le dijo Wanda Nara cuando el participante, dubitativo, decidió subir al balcón donde van aquellos que no tienen riesgo de quedar fuera de juego. El jugador se suma a otros participantes que ya se encuentran fuera de peligro, como Evangelina Anderson, Emilia Attias, Miguel Ángel Rodríguez, Sofi Martínez, Marixa Balli, Maxi López y La Reini (Sofía Gonet).

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity 2025

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Julia Calvo , actriz, fue la novena y última eliminada.

, actriz, fue la novena y última eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality .

, periodista, fue el segundo eliminado del . Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

Todo lo que hay que saber para ver MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.