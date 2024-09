Chris Martin sorprendió al aparecer en el escenario de un karaoke de Las Vegas totalmente disfrazado e irreconocible

Escuchar

¿Te imaginás ir a un bar y que uno de tus artistas favoritos te sorprenda sobre el escenario? Aunque parezca algo de película, esto le ocurrió a decenas de personas que disfrutaban de un local de karaoke en Las Vegas. Es que Chris Martín irrumpió en escena y disfrazado deleitó a los presentes, que, cuando se enteraron de quién era, no podían creer lo que estaban viviendo.

Chris Martin sorprendió al cantar disfrazado en un bar (Foto: captura Instagram/@coldplay)

El sábado 21 de septiembre, luego de que Coldplay diera un show en el iHeartRadio Music Festival 2024, el vocalista británico sorprendió al aparecer en Dino’s Lounge con un traje oversize, camisa blanca, corbata, peluca, lentes y globo en mano, outfit con el que entonó “All my love”, el sencillo del próximo disco “Moon Music”, que la banda estrenó meses atrás en un concierto en Atenas, Grecia.

Pese a que al principio nadie sospechó de lo que estaba a punto de pasar, fue al momento de entonar el tema que todos sospecharon que podría tratarse del artista. En su pequeña presentación, el artista invitó a una mujer al escenario, la abrazó y le entregó el globo para poder continuar con el resto de la canción sin distracciones. Hacia el final, cuando Chris se quitó el disfraz, todos estallaron de emoción.

Según mencionó desde sus redes sociales el bar, aquel momento formará parte del videoclip de la canción. “Gracias, Chris Martin @coldplay, por elegirnos para grabar tu video musical con un momento tan viral. La mayor sorpresa del año. Gracias de nuevo por ser un tipo tan genial. Buena suerte con el nuevo álbum y esperamos verte en el futuro”, sostuvieron.

Chris Martín no deja de sorprender a sus fanáticos

A través de la cuenta de Instagram oficial de Coldplay, donde acumula un total de 27.7 millones de seguidores, también compartieron el video de aquella inusual experiencia, por lo que sus admiradores de todo el mundo no tardaron en dejar su comentario. “Suena como ese tipo de Coldplay”; “Me gusta lo aleatorio que eres, Chris. Es muy lindo escucharte cantar All My Love”; “Chris, reconocería tu voz en cualquier lugar” y “Solo la voz que no tiene disfraz, inconfundible, hermosa”, fueron solo algunos.

No es la primera vez que Martin elige una manera poco usual para comunicar alguna novedad con respecto a su carrera profesional. A finales de agosto, junto a Tini Stoessel, organizó un show callejero en la calle Grafton Street de Dublín, en Irlanda, donde interpretaron “We pray”, canción que corresponde a Moon Music, con referencias a la libertad, la paz y a los temores de la humanidad. El fin es inspirar esperanza en un contexto de guerras, como las de Ucrania y Gaza.

Chris Martin y Tini sorprendieron con su show en las calles de Dublin, Irlanda (Foto: Instagram/@tinistoessel)

Además del tema original, ese día lanzaron una versión solista de la argentina titulada “We Pray (Tini Version)” que ya presentaron durante un show que dio Coldplay en la mencionada ciudad irlandesa.

Así fue el show de Tini Stoessel y Chris Martin en las calles de Dublín (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

“Primera vez en Dublín. Quiero compartirles un poco de todos estos días. Primero la emoción que siento por lo que vivimos ayer, fue demasiado inolvidable, me lo quedo en el corazón para siempre”, lanzó la artista pop desde sus redes sociales y ahondó en los preparativos: “Paseamos, probamos muchos vestuarios para estos días y para el show de esta noche que vamos a cantar ‘We Pray’ todos juntos por primera vez. Qué emoción, la última foto me la saco mi papá, me dio ternura. Los amo mucho, realmente nunca imaginé vivir algo tan increíble”.

LA NACION