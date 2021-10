Christian Petersen se hizo un radical cambio de look y Carina Zampini lo defenestró

En el comienzo de El gran premio de la cocina (eltrece) de este martes, una situación externa a la competencia puso de manifiesto el buen clima que reina entre los miembros del programa. Durante la presentación de los miembros del jurado, Carina Zampini defenestró -humor de por medio- a Christian Petersen por su radical cambio de look.

“Le vamos a dar la bienvenida a los señores del jurado, que hoy no sé si tiene un integrante nuevo o qué. Hola Feli, Chris, Mauri. ¿Usted es Chris Petersen o es un hermano nuevo que tenía la familia que no conocíamos?”, preguntó en tono burlón en el arranque de la emisión de este martes.

Acto seguido, el director de cámaras se centró en Petersen. Con una camisa blanca estampada, el chef mostró la cabeza totalmente rapada, lo que despertó su propia risa y la tentación de Zampini. “Yo pensé que iba a ser más joven, pero me parece que quedé más grande”, reconoció el chef tras mirarse en los monitores del programa.

Tras escuchar la argumentación del integrante del jurado, Zampini buscó la complicidad del estilista que compite en el certamen. “Hay una sola pregunta que le voy a hacer a César [Juricih] y es justamente si Chris con este cabello, o sin cabello, ¿está más, menos o igual de sexy que antes?”, lanzó la conductora.

Christian Petersen renovó su look y Carina Zampini se burló de él

Zampini lo miró directamente a Petersen y lejos de dejar que el programa siguiese como es habitual, arremetió nuevamente: “¿Qué pasó en esa cabeza, Chris? ¿Hay que ir a buscar al que te hizo eso?”.

Como para poner un manto de piedad ante tanto ensañamiento contra Petersen, Juricih remarcó que el corte le quedaba bien, pero aclaró que no podía ser objetivo por razones particulares. “A mí los pelados me atraen mucho, me gustan, entonces debo decir que te falta un solo elemento, que te lo voy a traer para mañana”, añadió el estilista en tono misterioso.

Después de varios minutos de darle rienda suelta a las cargadas sobre el flamante look de su compañero, Zampini cerró el tema no sin antes preguntarle si había sido una decisión estilística o si se estaba quedando completamente pelado. “Con mucho amor todo lo que le decimos, le queda bien todo. ¿Crece todavía? Vamos a descubrirlo juntos”, concluyó entre risas.