Christian Sancho se quebró al escuchar a su hija tras un año separados

El lazo que une a padres e hijos es trascendental, va más allá del tiempo y la distancia. Christian Sancho (45) lo sabe y lo experimenta en carne propia: hace un año que no ve a Camille, la hija que tuvo junto a Valeria Britos. Radicada en el exterior, la joven le envió un sentido mensaje y el actor no pudo contener las lágrimas.

Invitado al programa Vino para Vos (Net TV), Christian Sancho repasó toda su carrera y diferentes aspectos de su vida personal, como la temprana paternidad junto a quien fuera su pareja, Valeria Britos. Y de cómo fue criar a esa niña ya convertida en una mujer.

“Se construyó con mucho esfuerzo, en lo que se podía; yo era chico para ser padre, me encontré con ese desafío. Ella ahora cumple 20 años en abril. Valeria era joven. Nos encontramos con la posibilidad de ser padres de un día para el otro. En ningún momento me imaginé otra cosa que no darle amor”, recordó.

Tras describir lo difícil de la separación de la también actriz, Sancho se refirió de lleno a Camille, su hija, a quien a raíz de la pandemia de Covid-19 y la distancia no ve hace más de un año. “Hoy me encuentro con una mujer. Ya es una mujer que vive en España, que estudia, le va muy bien. Está muy contenta y encontró su lugar en el mundo”, aseguró.

Sin esperarlo, el actor fue sorprendido por Tomás Dente. El conductor del programa le mostró un video que Camille había grabado desde España. “Hola, pá. Acá es bastante temprano. Estaba cursando online en la facultad, pero no quería dejar de mandarte un saludo acá, desde la distancia. Voy a seguir estudiando, pero quería mandarte este saludo”, dijo la joven a cámara.

Terminado el video, la emoción se apoderó de Sancho. Visiblemente conmovido, el actor no pudo contener las lágrimas y no dudó en agradecerle a Dente por el cálido momento en medio del reportaje.

