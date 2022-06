Christina Aguilera hace un esfuerzo para mimetizarse con lo que está sonando

Artista: Christina Aguilera Álbum: Aguilera Temas: “Ya llegué”, “Pa mis muchachas (feat. Nathy Peluso, Becky G. & Nicki Nicole)”, “Somos nada”, “Santo”, “Como yo”, “La reina”, “Suéltame (feat. Tini)”, ”Brujería”, “Traguito”, “Cuando me dé la gana”, “Te deseo lo mejor”, “Cuando me dé la gana (feat. Christian Nodal)” Edición: Sony Nuestra opinión: bueno

Seguramente fue una afortunada coincidencia el hecho de que Christina Aguilera haya sentido ganas de homenajear sus raíces latinas (ella nació en Nueva York pero su papá es ecuatoriano) en el preciso momento en el que la música en español está en pleno auge en los Estados Unidos. No hay por qué dudar de que lo suyo es una conexión espontánea, profunda y sentimental con su linaje que se traduce, ya no tanto en forma de géneros tradicionales (como cuando grabó el bolero “Contigo en la distancia” para su anterior disco en español, Mi reflejo de 2000) sino -otra casualidad- a través de doce canciones en las que predomina el reggaetón puro y duro, justo el estilo que más penetró en los mercados angloparlantes en los últimos años. Así nace Aguilera, un álbum en el que Christina decidió colaborar con otros artistas que -otra vez por obra del azar- resultan ser algunos de los que su discográfica está buscando imponer en el norte del continente: Tini, Ozuna, Becky G, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Christian Nodal. El timing, hay que decirlo, es prodigioso.

Más que un disco, Aguilera es un compilado de EPs: los seis primeros tracks estaban en La fuerza, lanzado en enero, y los seis restantes en La tormenta, editado en mayo (un tercer EP en castellano, titulado La luz, se prevé para algún momento de este año). Además del mencionado desembarco en el reggaetón, lo que distingue a este trabajo de Mi reflejo es la pronunciación del español: ahora Christina canta como centroamericana (“me quise zafar de to’o lo quería’, no sé lo que me hiciste, me hiciste bruhería”, dice en “Brujería” como si hubiera pasado los últimos treinta años en República Dominicana) mientras que en el otro elepé hacía lo que podía con un spanglish de diseño (el productor Rudy Pérez contó que tuvo que escribirle las letras para que las interpretara por fonética porque la artista no hablaba una palabra de castellano). Finalmente, su disco de 2000 incluía covers, temas propios traducidos (“Genie in a Bottle” se convirtió en “Genio atrapado”, por ejemplo) y algunas novedades, pero acá estamos ante doce obras cien por ciento originales.

Un ejército de productores (entre los que está nuestro compatriota Rafa Arcaute) la asistieron para estos dos extended plays adosados en los que Christina recorre un abanico de “latinidad” que va desde el pop anglo ortodoxo de “Traguito” y la balada de piano de “Somos nada” (lo único que tienen de latinas es que están cantadas en español) y la ranchera de tierra adentro de “Cuando me dé la gana” (en la que Aguilera ofrece su recreación de cantora de cantina de entonación aguardentosa). Por lo demás, lo dicho: lo que prima es el costado cadencioso y sensual de la música urbana, con canciones como “Suéltame” (el dueto con Tini, una especie de R&B caribeño), “Pa’ mis muchachas” (empoderamiento y sororidad con el dream team Becky G - Nicki Nicole - Nathy Peluso) o “Como yo” (un reggaetón percusivo y moderadamente experimental que no desentonaría en el Motomami de Rosalía) que no persiguen otro objetivo más que el de encajar en un contexto latino contemporáneo.

No hay nada memorable en el disco pero tampoco nadie lo debe haber buscado: la intérprete parece tener como meta mimetizarse, esconder su historia y su otredad (apenas en la ranchera antes nombrada hay algún esbozo del enorme poderío vocal que la distingue) para demostrar que, si se le antoja, ella también puede ser una artista pop radial de moda. Así, como ejercicio de ritmo caribeño formulero que pasa desapercibido en un mar de hits y queda opacado por su equivalente de mañana, Aguilera funciona a la perfección.

Breves musicales

Ismael Serrano vuelve a la Argentina

El cantautor español anunció una gira por nuestro país para presentar su disco Seremos, de 2021. El mini tour comenzará con dos shows en el Teatro Plaza de Mendoza el 24 y 25 de junio, pasará por Rosario, Neuquén, Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba y Tucumán durante el mes de julio y concluirá con otros dos conciertos en el Teatro Ópera Orbis porteño, el 5 y 6 de agosto.

LIT killah: gira mundial y show en Buenos Aires

El artista de género urbano encara a fines de junio el Mawz Tour que lo llevará por gran parte de América Latina, Norteamérica y Europa. En los próximos meses el rapero visitará varias ciudades de Perú, Paraguay, Chile, México y España, para luego cerrar el año el 6 de diciembre con una actuación en Buenos Aires, en un lugar a anunciar. LIT killah viene de estrenar su single “Bipolar”, junto al estadounidense Lil Mosey.

Poncho colabora con Santiago Motorizado

El trío integrado por Leandro Lopatin, Zuker y Fabián Picciano estrenó “Rayo eléctrico”, canción en la que colaboran con el frontman de El Mató a un Policía Motorizado. Se trata del adelanto de su próximo disco, que saldrá durante este mes. No es lo único que conocemos del álbum que viene: ya habían publicado “”Tiempo” junto a Goyo de Bandalos Chinos, “Sola por la ciudad” con Karina Vismara, “Muchos días” en colaboración con Emma Horvilleur y “Colgado en las alturas” junto a Vicentico.

Julieta Venegas toca en La Plata

A días de haber lanzado “Caminar sola”, el single con el que adelante el disco que tiene pensado publicar este año, la artista mexicana anunció el que será la primera presentación de su carrera en la ciudad de las diagonales: el viernes 12 de agosto actuará en el Teatro Ópera de La Plata